I tumori sono in Italia la seconda causa di morte, preceduti solo dalle malattie cardiovascolari. Nel report 2020 dell’AIRTUM si parla di 81.000 casi di cancro nelle donne e 101.800 casi negli uomini. È vero anche che pare che i casi siano in diminuzione rispetto agli anni precedenti.

Questo si deve sicuramente all’avanzare della ricerca medica rispetto alla prevenzione e alle possibili cure contro il cancro. Le nuove tecnologie hanno permesso diagnosi precoci e quindi terapie anticipate rispetto al passato. Scopriamo, però, che la scienza afferma che prevenire e curare i tumori potrebbe essere agevolato grazie a questi preziosissimi microrganismi.

Infatti, nel nostro corpo sono presenti milioni di organismi di cui sappiamo ben poco. Solo negli ultimi anni, la medicina ne ha individuati alcuni molto importanti. La loro presenza è connessa al sistema immunitario e anche ad alcune patologie, tra cui il tumore.

Sono 3 gli studi recenti riportati dall’AIRC che mettono luce sull’importanza del microbiota. Il microbiota non è altro che l’insieme degli organismi e dei virus che vivono nel corpo umano. Questi sono diversi in base alle aree in cui vivono. Quello che ha destato l’attenzione degli scienziati è il microbiota intestinale, fondamentale per l’attività metabolica e non solo.

Uno studio afferma che la causa di alcuni tumori, specialmente quelli dell’intestino, è l’infiammazione cronica di alcuni organi. L’infiammazione spesso deriva da ciò che mangiamo. Ecco perché i medici si premurano di ripetere quanto sia importante avere un’alimentazione equilibrata e sana. Per esempio, qui abbiamo visto cosa succede veramente al corpo se si eliminano totalmente i carboidrati.

Ciò di cui ci nutriamo è fondamentale anche per la sopravvivenza del microbiota e quindi l’efficienza del sistema immunitario. Lo studio dell’Università di Stanford ha visto che mangiare cibi fermentati riduce molto il numero di proteine pro-infiammatorie.

Come rendere più efficaci le cure

Ecco perché potenziando il microbiota potremmo essere capaci di aumentare l’efficacia delle cure contro i tumori. Quello che accade è che alcune sostanze prodotte dal microbiota intestinale rafforzano la capacità delle cellule immunitarie di eliminare quelle tumorali (Università di Würzburg).

La presenza di alcuni batteri (come il Bacteroides intestinalis) aumenta il grado di infiammazione della mucosa intestinale. Quindi, inibendo la molecola IL-1 beta, strettamente connessa al batterio, si potrebbe ridurre l’infiammazione. In questo modo, lavorando sul microbiota si possono modificare gli effetti negativi delle terapie antitumorali (Università Texas). Inoltre, acidi grassi a catena corta come il butirrato e il pentanoato potrebbero aumentare l’effetto antitumorale delle terapie. Questo determina che microbiota e tumori sono connessi tra loro e che il futuro delle cure antitumorali potrebbe dipendere da questo.

