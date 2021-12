Non il solito pandoro ma questo realizzato in 10 minuti sorprenderà magicamente tutti grazie al goloso ripieno

Durante questi giorni di festa uno dei dolci più amati, acquistati e anche regalati è sicuramente il pandoro. Questo buonissimo dolce famoso in tutto il mondo viene gustato in tutte le salse.

In molti casi si cerca anche di replicare in casa questo dolce spettacolare ed è proprio con una ricetta da professionista che si possono ottenere risultati straordinari.

Soffice e goloso, il pandoro può essere anche un’ottima base per delle preparazioni prelibate come questa. Nulla di più semplice che provare per credere e soprattutto lasciarsi trasportare dalla magia del Natale condividendo questa prelibatezza.

Un dolce che conquisterà tutti in questi giorni di festa

Questo particolare dolce ha pochissimi ingredienti e non necessita di cottura in forno. Si tratta di portare in tavola non il solito pandoro ma questo realizzato in 10 minuti che sorprenderà magicamente tutti grazie al goloso ripieno.

È una cassata realizzata con ricotta, possibilmente di pecora, un po’ di zucchero, vanillina e gocce di cioccolato. Un goloso ripieno soffice, leggero e perfetto da accostare al pandoro.

Ingredienti

qualche fetta di pandoro

500 gr ricotta

100 gr zucchero a velo

una bustina di vanillina

gocce di cioccolato

latte

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo la ricotta e passandola con un setaccio per eliminare qualsiasi grumo e per renderla pannosa. Versare lo zucchero, la vanillina, mescolare per bene e lasciar riposare il ripieno in frigorifero per circa 20 minuti.

Nel frattempo, prendere un classico stampo per torte, foderarlo con la pellicola per alimenti ed inserire le varie fette di pandoro creando un fondo ben compatto e solido. Bagnare il pandoro con un po’ di latte per renderlo ancora più soffice e buono.

Prendere la ricotta dal frigorifero, aggiungere le gocce di cioccolato, amalgamare per bene e versare sopra alle fette di pandoro nello stampo.

Infine aggiungere le fette di pandoro a copertura che dovranno essere sempre bagnate con un po’ di latte. Foderare anche la parte superiore con la pellicola per alimenti e lasciare che il dolce si assesti per qualche ora in frigorifero.

Trascorse almeno 3 ore, prendere dal frigorifero, togliere la pellicola soprastante, capovolgere la tortiera in un piatto ed eliminare l’ultimo strato di pellicola. Il dolce è pronto, non resta altro che una spolverata di zucchero a velo o qualsiasi decorazione classica da cassata.

