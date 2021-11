Tra i malanni tipici della stagione, il mal di gola è sicuramente uno dei più antipatici. Lo sanno bene anche gli sportivi che con gli sbalzi caldo-freddo rischiano spesso di ritrovarsene afflitti. Oggi la medicina, che ha fatto passi da gigante, ci propone addirittura dei rimedi in comode e piacevoli caramelle. Sono decisamente passati i tempi in cui dovevamo sorbirci qualche sciroppo che aveva il sapore del petrolio. Poi esistono anche i sistemi naturali tradizionali che sono in grado di intervenire, a patto però che non ci sia sotto qualcosa di importante. In questo caso è sempre bene consultare il proprio medico. Non solo miele e propoli con cui potremmo proteggere la gola dai malanni di stagione ma anche questa potente spezia antinfiammatoria. Andiamo a vedere un rimedio naturale potenzialmente benefico e salutare, che potremmo avere anche in cucina.

Un vero e proprio jolly tra tutte le spezie

Potremmo veramente definire lo zenzero un alleato della nostra salute. Un vero e proprio jolly che ci viene incontro con le sue virtù. Contiene una sostanza che tutti conoscono come “gingerolo” e che dà il nome anche alla famosa bibita. Pensiamo che ancora oggi sono in vendita le caramelle alla radice di zenzero, che le nostre nonne utilizzavano in forma preventiva. Se vogliamo approfittare delle sue virtù, possiamo assumerlo anche in tisana, magari con del miele e del limone.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Non solo miele e propoli con cui potremmo proteggere la gola dai malanni di stagione ma anche questa potente spezia antinfiammatoria

La radice dello zenzero è dunque conosciuta da secoli per le sue proprietà antinfiammatorie e antibatteriche. Oltre al già citato gingerolo, lo zenzero conta su di un’altra sostanza benefica: lo “shogaolo”. Come riportato anche nello studio che alleghiamo questo principio aiuterebbe il nostro organismo a lenire il mal di gola e i fastidi da infiammazioni respiratorie leggere. Come potrebbe essere una tosse non collegata però a malattie più gravi.

Consideriamo che in Oriente, dove lo zenzero è considerato un vero e proprio rimedio multifunzione, la gente mastica la radice della pianta di zenzero. Per ottenere il sollievo dal mal di gola viene masticato per 3/4 volte al giorno.

Prima di assumerlo con costanza è bene consultare il medico

Possiamo anche decidere di berci una bella tisana o un decotto allo zenzero per prevenire le infiammazioni. Ma se decidiamo di assumere questa spezia quotidianamente, sarebbe bene consultare il nostro medico. Lo zenzero, infatti, è un anticoagulante naturale e, come tale, agirebbe sulla pressione del sangue. Come consigliano medici ed esperti non dovrebbe essere assunto con farmaci betabloccanti e anticoagulanti.

Approfondimento

Non solo i legumi ma da secoli anche questa erba aromatica aggredirebbe la glicemia che schizza alle stelle