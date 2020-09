Sappiamo benissimo che i nutrienti del latte ci fanno crescere. Non c’è essere vivente infatti che possa fare a meno del latte, a meno che non si parli di esseri monocellulari o insetti. Le sue proteine, i suoi minerali e tutti i suoi contenuti sono infatti fondamentali per la struttura ossea e per la configurazione dell’organismo umano e animale. Ma oggi gli Esperti di Pdb vi spiegheranno come mai gli antichi greci e romani utilizzassero il latte anche per la crescita delle piante. Ecco perché da oggi in poi metterai sempre il latte nelle tue piante, seguendo i nostri consigli.

Fertilizzante e insetticida insieme

Questa volta l’insegnamento da cui vogliamo trarre giovamento non arriva dai contadini e basta, ma anche dagli allevatori. Chi infatti alleva animali da latte sa bene che, grazie al calcio, lo possiamo utilizzare per migliorare la qualità del terreno. Basterà semplicemente, anche per le nostre piante, mischiare alla pari acqua e latte, possibilmente scremato, per dare forza alle nostre quote verdi. Ma non solo, perché questa semplicissima mistura di acqua e latte terrà lontano dalle vostre piante i pidocchi e gli insetti. A fungere da deterrente in questo caso non è più il calcio, ma lo zucchero.

In piena stagione

Gli allevatori che possiedono anche i campi, conoscono un vecchio trucchetto per impedire che la frutta marcisca prima di coglierla. E, oggi più che mai, con le stagioni che fanno follie, utilizzare il latte assieme all’acqua per irrigare, permette al frutto di mantenersi maturo, ma senza esagerare. Ecco perché da oggi metterai sempre il latte nelle tue piante, limitandoti però a farlo ogni tre settimane.

Contro muffe e funghi

Se possedete anche le classiche piante da interno o esterno, che la teniate sul balcone o in giardino, ricordate che acqua e latte le proteggono anche dalle muffe e dai funghi. In questo caso il nostro mix servirà a prevenire il loro nascere e depositarsi sulle nostre piante! Quando vi capita di vedere le classiche bottiglie di plastica capovolte nel terreno, servono proprio a questo.

