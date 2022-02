Il 16 febbraio sarà una giornata particolarmente propizia per un segno zodiacale fortunato. Ecco chi beneficerà non solo della Luna piena, ma anche dell’influenza di Giove e Urano.

Cosa comporta il plenilunio in Leone

Secondo le stelle, la settimana che arriva promette bene. Si apre infatti con lunedì 14 febbraio: sarà un San Valentino davvero fortunato per alcuni segni zodiacali, che potrebbero addirittura incontrare l’anima gemella.

Chi non è fortunato in amore non deve disperare: come suggerisce il famoso detto, si prospettano successi al gioco. O, comunque, soldi facili a palate grazie all’influenza di quattro ascendenti.

Ma, per un segno in particolare, il giorno migliore di tutto il mese non sarà San Valentino. Bisognerà aspettare il 16 febbraio, quando la Luna piena splenderà nel segno del Leone.

Questo fenomeno porterà un’aria di cambiamento e aiuterà a liberarsi delle insicurezze. A trarne particolare vantaggio saranno soprattutto i segni di fuoco. Questi ultimi verranno infatti assistiti dalla fortuna, ma solo se si lanceranno in territorio inesplorato. Può significare tentare dei cambiamenti sul lavoro, partire per un viaggio o fare nuove conoscenze.

Ma l’influenza della Luna sarà particolarmente propizia per un segno speciale, assistito anche da Giove e Urano. Ecco quale.

Non solo Luna piena in Leone, soldi e cambiamenti positivi in arrivo il 16 febbraio per un fortunato segno zodiacale

La Luna piena del 16 febbraio sarà seguita da un perfetto sestile tra Giove e Urano. Questo evento astrologico amplificherà le energie positive, soprattutto per un segno in particolare: il Sagittario.

I nati fra il 22 novembre e il 21 dicembre, infatti, sono governati proprio da Giove. Il sestile fra il pianeta benevolo e Urano spingerà i Sagittario verso svolte nella vita che risulteranno in cambiamenti positivi e crescita personale.

Ma non solo: la combinazione Giove Urano potrebbe portare anche occasioni di guadagno del tutto improvvise, come vincite al gioco e avanzamenti di carriera. Così i Sagittario avranno anche i fondi necessari per rompere la routine e lanciarsi in qualcosa di nuovo.

Insomma, il 16 febbraio sarà veramente una giornata da ricordare: non solo Luna piena in Leone, soldi e occasioni a palate per i Sagittario grazie a Giove e Urano.

