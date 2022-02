I nostri cimiteri accolgono ogni anno un gran numero di persone, creando seri problemi di spazio, soprattutto nelle grandi città. Anche per questo, alcuni sostengono che il nostro metodo di sepoltura non sia propriamente sostenibile. In ogni caso, sono ormai in tanti a preferire metodi forse più anticonvenzionali per essere ricordati. Fra questi ce n’è uno che potrebbe essere davvero green, ma anche poetico e di grande bellezza.

La trasformazione dopo la morte

Sempre più persone scelgono la cremazione per diversi motivi, che vanno dalle preferenze personali alla preoccupazione per l’ambiente. La cenere poi può trovare la sua ultima dimora sempre in cimitero, in casa o nell’ambiente. In quest’ultimo caso, però, si può andare anche oltre. Infatti, dopo la morte possiamo essere protagonisti di una vera e propria trasformazione. Sempre più aziende, infatti, propongono delle urne completamente biodegradabili e che, messe sottoterra, non danneggiano l’ambiente. Possono essere fatte in fibre di cocco, bambù, torba e tanti altri materiali. Pare che da qui possa poi nascere e crescere un albero, una delle creature viventi potenzialmente più longeve.

Oltre a bare e loculi in cimitero possiamo scegliere un’opzione naturale e sostenibile per accompagnare i nostri cari dopo la morte

L’urna utilizzata come punto di partenza per la crescita di un albero è una novità apparsa negli ultimi anni, molto popolare nel nord Europa, anche se in Italia è ancora poco conosciuta. Nel tempo poi sempre più aziende hanno creato delle urne biodegradabili di varia fattura. Ciò vuol dire che anche in questo caso abbiamo diverse opzioni a disposizione. Possiamo sceglierle con forme diverse e materiali diversi. La principale differenza però consiste nello stadio di partenza dell’albero.

Ossia, quando interriamo l’urna, questa potrebbe avere all’interno una doppia camera. Quella alla base che contiene le ceneri, mentre quella superiore custodisce il seme di una specifica pianta richiesta dall’acquirente. Ciò vuol dire che si potrebbe dover aspettare diverso tempo per veder nascere anche solo una piccola piantina. In alternativa, possiamo scegliere una semplice urna biodegradabile, per poi piantarci sopra un albero giovane. In questo modo, potremmo subito cominciare a vederlo crescere.

I prezzi variano anche significativamente da un prodotto all’altro e sono per lo più disponibili online. Si tratta però di una spesa molto più abbordabile rispetto alle sepolture più comuni. Infatti, sarebbe difficile andare oltre una spesa di qualche centinaia di euro. Ecco perché oltre a bare e loculi in cimitero abbiamo anche altre opzioni.