La Borsa di Milano prosegue il suo recupero. Anche ieri l’indice maggiore di Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,2% nonostante in Europa le Borse abbiamo chiuso contrastate. Oggi è l’ultima seduta della settimana, scopriamo se la Borsa italiana potrà continuare a salire.

Ieri era la giornata dell’inflazione in USA. I prezzi negli Stati Uniti nel mese di gennaio sono saliti dello 0,6%, contro un rincaro dello 0,5% di dicembre 2021. Questo aumento ha portato l’incremento dei prezzi al 7,5% su base annua, un livello che non si vedeva da oltre 40 anni.

Ma il dato che più ha spaventato gli operatori è stata l’inflazione core, quella depurata del dato dei prezzi dell’energia e degli alimentari. Questo dato è schizzato su base annua al 6,0% dal 5,5% di dicembre. Sembrerebbe che energia e alimentari non siano la sola causa dell’inflazione. Quindi il ritorno dei prezzi dei beni energetici a livelli più normali potrebbe non essere sufficiente a far calare sensibilmente il costo della vita.

Anche il dato sulle nuove richieste di sussidi alla disoccupazione ieri ha messo in apprensione gli operatori USA. Questo è sceso per la terza settimana consecutiva. Il dato dimostra la forza del mercato del lavoro e che le possibili pressioni sui salari potrebbe spingere ancora più in alto l’inflazione.

Piazza Affari oggi può puntare a un traguardo importante se supererà questo livello

Adesso gli operatori si domandano fin dove può arrivare il livello dell’incremento dei prezzi. Soprattutto gli analisti si chiedono se basteranno i 3 rialzi del costo del denaro già messi in conto. In realtà probabilmente la FED da qui alla fine dell’anno aumenterà il costo del denaro almeno 4 volte. Tuttavia qualche analista si spinge anche a ipotizzare almeno 7 rialzi dei tassi di interesse, uno ogni due mesi.

Ieri la Borsa italiana ha dapprima reagito male al dato dell’inflazione, scendendo velocemente dopo la diffusione del valore macroeconomico. Ma nell’ultima ora delle contrattazioni i prezzi sono risaliti per chiudere in territorio positivo. Il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso a 27.190 punti, ma nell’arco della seduta ha raggiunto un massimo a 27.353 punti. Purtroppo non è bastato per superare l’area di resistenza a 27.500/27.600 punti che rimane valida anche per oggi.

Il superamento di questo livello di prezzo spingerà il Ftse Mib a 27.900 punti. Ma se la giornata fosse particolarmente positiva i prezzi potrebbero puntare ad un ambizioso traguardo. Con una seduta super Piazza Affari oggi può anche toccare quota 28.000 punti. Al ribasso occorre tenere d’occhio il supporto a 26.900/27.000 punti. Una discesa sotto questo livello spingerà i prezzi a 26.600 punti.

