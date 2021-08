Con volumi in forte aumento e un chiaro segnale di acquisto, attenzione al possibile exploit delle azioni Aeffe, potrebbero regalare un rialzo di oltre il 100%.

Durante la settimana appena conclusasi, il titolo è stato il migliore di Piazza Affari con un rialzo di oltre il 15%. L’aspetto interessante, però, è legato alla rottura del primo ostacolo (area 1,66 euro) lungo il percorso rialzista che ha come I obiettivo di prezzo area 2,18 euro. Gli obiettivi a seguire sono quelli indicati in figura e vedono la massima estensione rialzista in area 3,895 euro (III obiettivo di prezzo). Il potenziale rialzo, quindi, è di circa il 130%.

Affinché si concretizzi questo scenario, però, c’è un livello chiave che va superato in chiusura di settimana e passa per area 1,866 euro. Questo livello, infatti, già in un passato recente (maggio 2021) ha frenato l’ascesa delle quotazioni e, quindi, rappresenta il test chiave per i rialzisti. Tra l’altro il ribasso dai massimi di maggio era stato previsto in un report di inizio maggio (clicca qui per leggere) ed era stato indicato in area 1,33 euro il livello di approdo del ribasso. Livello dal quale è partito il movimento in corso.

Dal punto di vista della valutazione la situazione è abbastanza complessa. Tranne il Price do Book ratio, infatti, tutti gli indicatori che si basano sui multipli di mercato esprimono una forte sopravvalutazione del titolo Aeffe. Va detto, però, che l’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile. Inoltre, recentemente le aspettative di fatturato da parte degli analisti sono notevolmente aumentate.

Dal punto di vista dell’unico analista che copre il titolo il consenso è accumulare con un prezzo obiettivo in linea con le attuali quotazioni.

Attenzione al possibile exploit delle azioni Aeffe, potrebbero regalare un rialzo di oltre il 100%: le indicazioni dell’analisi grafica

Aeffe (MIL:AEF) ha chiuso la seduta del 30 luglio a 1,712 euro in rialzo del 6,2% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale