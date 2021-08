Si tratta di un degli organi più complessi e articolati del nostro corpo. Sebbene la scienza mostri i passi da gigante che ha compiuto nei propri studi, molte verità sul cervello restano ancora un affascinante mistero da scoprire. Attualmente, la crescita numerica delle malattie neurodegenerative e a carico del sistema nervoso hanno spostato l’attenzione sulla sfera preventiva. In tal senso, uno studio scientifico recentissimo ha mostrato gli effetti positivi di una particolare attività aerobica sulle funzioni cognitive. Ecco la migliore attività per ossigenare il cervello mantenendolo attivo e allenato a lungo.

Gli incredibili effetti sulla memoria a breve e lungo termine

Un team di ricercatori guidati dal Dipartimento di Physical Education dell’Università del Quatar ha condotto una ricerca sugli effetti che il nuoto provoca sul cervello dei ratti. Non è una novità che un simile allenamento offra grandi benefici alla salute. Un esempio lo abbiamo fornito nell’articolo “Incredibile quante calorie si bruciano camminando per mezz’ora in acqua”.

I ricercatori hanno focalizzato la propria attenzione sugli effetti che il nuoto, in quanto attività aerobica, provoca sull’organismo e sul sistema nervoso in particolare. Dalla raccolta dati è emerso che questa attività rappresenta un vero e proprio elisir di lunga vita per un cervello sano e in forma.

Ecco la migliore attività per ossigenare il cervello mantenendolo attivo e allenato a lungo

Un aspetto sul quale gli scienziati hanno posto la loro attenzione è la memoria. I dati rivelano che l’attività di ritenzione mnestica in associazione al nuoto aumenta in maniera positiva. La registrazione dei datti ha riportato degli effetti migliorativi sia sulla memoria a breve termine sia a lungo termine già dal settimo giorno di esercizio. Questo indica che gli effetti benefici sono immediati ed evidenti. Sebbene i ricercatori non siano riusciti a spiegare come avvenga tale cambiamento, i miglioramenti registrati invitano ad approfondire le indagini.

Ad oggi si sa quanto l’attività aerobica influenzi la salute dell’organismo assicurando cambiamenti strutturali e funzionali nei neuroni. Questo meccanismo potrebbe essere una fonte da cui attingere per potenziare numerose funzioni del sistema nervoso e intervenire sulla prevenzione di molte malattie. Altri studi scientifici hanno mostrato invece l’importanza dell’alimentazione sulla salute cerebrale. Una sintesi dei risultati è consultabile nell’articolo “Sono questi i 5 peggiori cibi che danneggiano il cervello e lo mandano in tilt secondo la scienza”.

