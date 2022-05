Stiamo pian piano riscoprendo tutti i benefici degli oli essenziali. Sia per quanto riguarda tecniche di bellezza che semplice profumatori per ambienti, gli oli possono essere un ottimo strumento. Generalmente come aroma viene scelta la lavanda. Il suo profumo dolce e intenso, potrebbe però arrecare fastidio ad alcune persone. Questi prodotti, inoltre, non sono di certo economici. Ma per profumare casa molti usano non solo la lavanda, ma anche altri rimedi naturali.

Fortunatamente, tante erbe, spezie e agrumi da cui sono ricavati sono facilmente reperibili. Sicuramente è il caso dell’olio essenziale di arancia e cannella. Entrambi gli ingredienti sono semplici da trovare e non hanno costi elevati. La lavanda, invece, potrebbe risultare più costosa da comprare. Questo ci permette di creare una versione casalinga di questo olio. Il procedimento è estremamente facile e utilizza pochi elementi. Potrebbe essere, però, un po’ lungo nei tempi poiché la cannella deve rilasciare tutte le sue proprietà nell’olio.

Ingredienti

Per creare il nostro olio fai da te ci serviranno:

12 stecche di cannella;

bucce d’arancia;

acqua;

200 ml di olio d’oliva extravergine.

Non solo la lavanda, ma anche quest’olio essenziale fai da te farà profumare la casa con solo 4 ingredienti fra cui le bucce di arancia

Iniziamo con il mettere le stecche di cannella all’interno di un barattolo di vetro. Versiamo l’olio d’oliva extravergine e chiudiamo bene il vasetto. Mettiamolo in un luogo asciutto e buio per circa 3 settimane. Bisogna ricordarsi di agitare il barattolo ogni giorno, per permettere all’olio di assorbire la cannella. Concluso il periodo di riposo, prendiamo un pezzo di cotone o di garza e usiamolo per filtrare il contenuto all’interno di un contenitore. Scegliamone uno possibilmente scuro. Adesso passiamo all’aroma all’arancia da unire. Versiamo le bucce d’arancia all’interno di una pentola con l’acqua. Portiamo ad ebollizione e facciamo bollire per circa 10 minuti. Il liquido avrà presto un forte profumo di agrumi. Lasciamo raffreddare e successivamente uniamolo all’olio alla cannella. Olio e acqua tendono a separarsi, per cui bisogna agitare bene prima di ogni utilizzo.

Questi due profumi si abbinano molto bene insieme e durano a lungo. Inoltre arancia e cannella hanno una forte funzione rilassante. Calmano la tensione e possono aiutare ad affrontare ansia e stress. Quindi non solo lavanda, ma anche questo olio essenziale ha degli ottimi benefici che possono influire su mente e corpo. La cannella ha anche proprietà antibatteriche che aiuterebbero a disinfettare l’aria e a facilitare la respirazione. Ottima per le allergie primaverili.

Lettura consigliata

