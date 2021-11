Il mondo dello spettacolo molto spesso ha introdotto nella moda nuove tendenze e metodi di bellezza. Basti pensare all’uso di filler, che in origine era riservato ad attrici e persone famose ma ora è ampiamente sdoganato.

Oggi, però, parleremo di capelli e mostreremo quale segreto moltissime attrici e donne dello spettacolo nascondono sotto acconciature perfette e impeccabili. In particolare, questo uso che si sta diffondendo e popolarizzando, in Italia non era ancora molto comune fino che Ilary Blasi ne ha parlato apertamente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Oggi vedremo perché non solo Ilary Blasi ma molte attrici famose nascondono questo incredibile segreto di bellezza.

Una moda che ritorna dal passato

La tecnica dietro acconciature e tinture per capelli è in continua evoluzione. Ogni anno escono nuove mode, nuovi metodi per tingere i capelli e tecniche per acconciarli.

Questa evoluzione permette di cambiare stile con una certa frequenza. Una delle ultime mode arrivate nel mercato dei capelli è di certo l’utilizzo delle extensions. Queste protesi di capelli permettono di infoltire e di allungare i capelli in pochissimo tempo e permettono di cambiare look molto rapidamente.

Extensions e toupet sono da sempre ampiamente usati da chi lavora nello spettacolo, perché permettono di cambiare look e di riempire il volume di capelli.

In realtà, questa tecnica era già utilizzata negli anni ’60, in cui molte donne indossavano parrucche e toupet per cambiare stile con una certa frequenza. Negli ultimi anni, però, si è diffusa una novità ancora più strabiliante che moltissime star utilizzano quotidianamente.

Non solo Ilary Blasi ma molte attrici famose nascondono questo incredibile segreto di bellezza

Guardando i più famosi red carpet, in molti si chiedono come fanno le star a cambiare colore così di frequente e passare da tagli cortissimi a capelli lunghi fino alla schiena. Per quanto questo sembri strano, no tutti conoscono il segreto che permette ad attrici e cantanti di cambiare così facilmente aspetto.

Ovviamente, queste acconciature non sono fatte con i capelli naturali della persone, ma sono vere e proprie parrucche.

Negli Stati Uniti l’uso di parrucche è una moda diffusissima, basti pensare a star come Kim Kardashian, Kylie Jenner o Katie Perry che sono solite cambiare spessissimo stile e colore di capelli. Ecco, questa facilità nel cambiare è resa possibile dalle parrucche moderne che danno anche un effetto molto naturale.

In Italia la prima a parlarne apertamente è stata Ilary Blasi, che ha svelato usare parrucche per l’estrema comodità e versatilità di questo accessorio.

Approfondimento

Se non amiamo le parrucche e vogliamo capelli al top ma naturali dovremmo seguire questo consiglio per capelli sempre morbidi e lucenti.