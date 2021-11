L’autunno è uno dei periodi più critici per la bellezza e il benessere dei nostri capelli. Spesso nelle stagioni calde li lasciamo respirare e li curiamo di più, mentre nelle stagioni fredde i capelli soffrono, per il freddo e la pioggia, per lo smog e il vento. Sono sotto stress, poi, anche per l’uso di cappelli e per gli sbalzi di temperatura.

Il risultato di questi fattori di stress è che i capelli possono apparire sfibrati, senza luce e poco lucenti. Oggi, perciò, vedremo perché non avremo mai più capelli spenti e opachi con la consistenza della paglia se seguiremo questo semplicissimo consiglio.

Attenzione ai trattamenti

I capelli, quindi, d’inverno sono molto stressati per le condizioni atmosferiche e la minore cura che noi riserviamo loro. Lo smog e il vento, come abbiamo detto, tendono a seccarli e noi non sempre li curiamo nel migliore dei modi.

Una semplice haircare routine prevede che si applichi una maschera nutriente almeno una volta alla settimana e che si pettinino tutti i giorni con cura e attenzione. Dovremo limitare, quanto possibile, i trattamenti termici, come l’asciugatura con il phon e la stiratura con la piastra. Se non possiamo proprio farne a meno, è importante applicare sempre dei termoprotettori che proteggano i capelli dai danni del caldo.

Abbiamo visto, dunque, cosa dobbiamo fare e cosa no per avere capelli al massimo delle potenzialità anche d’inverno, ma ora vogliamo parlare di un altro trucco molto efficace e perfetto per chi vive in città.

Una fonte di stress non indifferente per i nostri capelli sono gli sciacqui con l’acqua molto calcarea e con un alto residuo fisso. Quest’acqua è ricca di minerali, come il calcio, e sostanze come il cloro che tendono a rimanere sui capelli, appesantendoli e rendendoli opachi. Per capire di cosa si tratta, basta vedere il calcare che abbiamo sui rubinetti, questo ha lo stesso effetto sui nostri capelli.

Non ovunque è così, ma soprattutto nelle grandi città, l’acqua è molto mineralizzata e questo può essere un problema per i nostri capelli.

L’alternativa c’è: possiamo usare, per lo sciacquo finale dei capelli, dell’acqua minerale con un residuo fisso basso.

Eseguiremo come sempre il nostro shampoo, applicheremo il balsamo e poi l’ultimo sciacquo sarà con mezzo litro di acqua minerale. I capelli saranno sin da subito più morbidi, più nutriti e luminosi.

