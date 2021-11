Lo zucchero di mela è una interessante alternativa al classico zucchero venduto nei supermercati. Sicuramente più salutare e poco calorico, in quanto contiene il 30 per cento di calorie in meno rispetto allo zucchero. Poiché ha una quantità maggiore di dolcificante occorre usarne di meno. Lo zucchero che andremo a preparare avrà una consistenza liquida ed un meraviglioso profumo di mela.

In questo articolo spieghiamo come preparare lo zucchero di mela per avere un dolcificante profumato, salutare e benefico

Quali mele scegliere

La scelta delle mele dipende dalla percentuale di zucchero che desideriamo ottenere.

Le mele con la buccia gialla hanno una percentuale di zucchero maggiore rispetto alle altre mele.

Le mele con la buccia rossa al contrario contengono meno zucchero, infatti sono consigliate nelle diete e a coloro che soffrono di diabete.

Poiché andranno utilizzate le mele con la buccia sarà opportuno acquistarle da un fruttivendolo di fiducia, oppure comprare quelle biologiche perché meno trattate con i pesticidi.

Se non c’è la possibilità di provvedere come consigliato, allora lavare bene le mele ed eliminare le bucce.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Ecco come preparare lo zucchero di mela per avere un dolcificante profumato, salutare e benefico

Gli ingredienti per la preparazione di questo zucchero sono:

a) zucchero semolato,

b) mele.

Procedimento

Lavare le mele, eliminare il torsolo e tagliarle a fette. Metterle in un tegame e versare un bel po’ d’acqua a temperatura ambiente. Mettere il tegame sul fuoco e giunto il tutto a bollore abbassare la fiamma e continuare la cottura per circa una mezz’ora. Nel frattempo girare di tanto in tanto con un cucchiaio di legno.

Trascorso questo lasso di tempo, togliere dal fuoco e con un cucchiaio levare le fette di mele dal tegame e pesarle. Nel tegame verrà versato tanto zucchero quanto il peso delle fette di mele. Rimettere il tegame sul fuoco a fiamma dolce per qualche minuto, e girare col cucchiaio fino a quando lo zucchero si sarà completamente sciolto.

Lo zucchero di mela è pronto.