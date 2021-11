Ormai stiamo correndo verso la fine di questo anno: un 2021 davvero particolare visto che seguiva un 2020 che ha segnato la vita di tutti noi. Un 2021 che ci ha riportati lentamente e con molta incertezza ad una normalità che in fondo non è mai arrivata completamente. Addirittura, visti gli ultimi sviluppi, sembra che dicembre, dal punto di vista della pandemia, ci regali poche speranze positive.

Forse, proprio per questo, conviene guardare al futuro con un occhio ottimistico e con la speranza che ci regali un nuovo anno pieno di conquiste e traguardi. Molti segni nel 2021, come previsto, hanno comunque avuto le loro grandi soddisfazioni, sia lavorative (Bilancia e Gemelli) che sentimentali (Scorpione). Non solo il Toro, sono anche questi i segni che saranno travolti dalla fortuna, dai soldi e dall’amore nel 2022. Quindi, chi sarà baciato dalla dea bendata? Andiamo subito a scoprirlo insieme.

Non solo il Toro, sono anche questi i segni che saranno travolti dalla fortuna, dai soldi e dall’amore nel 2022

Da quello che si prevede la buona sorte aiuterà, nel nuovo anno, chi sta cercando un nuovo lavoro e chi ne svolge già uno nel campo intellettuale. Sicuramente un segno che avrà maggior spinta da questo punto di vista è senz’altro il Toro. Oltre alla fortuna, le persone di questo segno, saranno sicuramente innamorate. Supereranno tutto, delusioni e incertezze, per aprire il loro cuore verso persone che risulteranno speciali per il resto della loro vita. Con la loro proverbiale scaltrezza tutti i Toro, in questo 2022 favorevole, potranno costruire le basi per un futuro roseo.

Al secondo posto un segno di terra, la Vergine. Con la fortuna dalla sua parte questo segno, con l’anno venturo, scoprirà nuovi interessi, passioni e potrà viaggiare. E con una dea bendata che li accompagnerà come potranno mai sbagliare le loro scelte?

La Bilancia nel 2022 arriverà al culmine del suo benessere finanziario. Con la fortuna che la bacerà potrà togliersi diverse soddisfazioni dal punto di vista economico e saldare, dove ci sono, i propri debiti. Un anno davvero florido che ricompenserà finalmente il duro lavoro svolto fino adesso.

Ecco gli ultimi due

Il segno d’acqua dello Scorpione avrà, nel 2022, tutte le carte in regola per cambiare in meglio la propria vita. Con lo sguardo benevolo della fortuna ogni decisione, che riguarda amicizia, amore, lavoro, sarò presa nel migliore dei modi. Che la vita da sempre sognata degli Scorpione inizierà proprio nel 2022?

Quinto segno ma assolutamente non ultimo è quello del Sagittario. Lo aspetta un anno di consacrazione e consapevolezza nei propri mezzi e nelle persone che lo circondano. Con determinazione i sogni da sempre progettati potranno prendere vita, portando con loro soldi e amore. Se a tutto questo aggiungiamo che i Sagittari avranno la fortuna dalla loro, possiamo dire che il 2022 sarà il loro anno?