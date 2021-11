La nostra rubrica astrale continua. Dopo aver parlato delle 6 coppie di segni zodiacali che non dovrebbero mai stare insieme, in questo articolo tratteremo l’opposto. Affinità di coppia e un’intesa pazzesca per questi segni dello zodiaco che potrebbero stare insieme anche per 100 anni.

Ebbene sì, secondo l’oroscopo, e le credenze astrali, ci sono dei segni che sono perfettamente compatibili fra loro. Possiamo crederci o meno ma ci sono delle caratteristiche, insite in ognuno di noi, che influenzano il nostro modo di essere. Queste caratteristiche vanno inevitabilmente a scontrarsi con chi ci è incompatibile e, al contrario, si incastrano perfettamente con chi non lo è.

Quindi, basta attendere, andiamo a vedere chi, secondo l’astrologia, fa faville in coppia.

Affinità di coppia e un’intesa pazzesca per questi segni dello zodiaco che potrebbero stare insieme anche per 100 anni

Ariete e Sagittario. L’Ariete è un segno irruento e molto potente. Ha bisogno di qualcuno che gli tenga testa. Il Sagittario è molto intraprendente ed ha tanta potenza a livello caratteriale. Quest’ultimo è un segno divertente, ottimista, adora scherzare, ridere e insieme all’Ariete non si annoierà mai. Due segni molto affiatati con una dote: la complicità.

Toro e Vergine. Il Toro ama la famiglia, la tradizione. La Vergine tende ad essere un segno freddo, incerto sull’esistenza del vero amore. Sarà proprio il lato sensibile e dolce del Toro che gli farà riscoprire tutto questo, svelando una parte di sé delicata e tenera di cui non ne era a conoscenza.

Cancro e Scorpione. Il Cancro vede lo Scorpione molto affascinante. Una caratteristica che al Cancro manca essendo un segno più insicuro. Al contrario, lo Scorpione ritrova nel Cancro una sensibilità e un’empatia mai incontrate prima. La loro intesa è davvero fortissima.

Ed ecco gli ultimi 3

Leone e Bilancia. Entrambi segni dignitosi. Coppia perfetta perché è pronta a raggiungere qualsiasi obiettivo. Infatti, il Leone essendo troppo concentrato su sé stesso talvolta perde la concentrazione sull’obiettivo di realizzarsi nella vita. La Bilancia al contrario vuole raggiungere una carriera micidiale e questo li rende perfetti per stare insieme e supportarsi a vicenda.

Capricorno e Pesci. Il Capricorno è un segno pragmatico, razionale, usa tanto la testa in ogni circostanza. I Pesci invece evadono spesso dalla realtà perché hanno una fervida immaginazione e adorano immergersi in un mondo tutto loro. È proprio questo che al Capricorno piace. Mentre i Pesci vedono nel Capricorno colui che è in grado di farli riportare con i piedi per terra quando ce n’è bisogno.

Acquario e Gemelli. Due segni che insieme fanno fuoco e fiamme. Questo perché l’Acquario è uno spirito libero ed ha bisogno di una persona intelligente e divertente al suo fianco. Chi meglio dei Gemelli che hanno una dialettica brillante e sempre la battuta pronta? Di certo insieme non si stancheranno mai e ne vedranno sempre delle belle.