Non solo il segno zodiacale, l’ascendente e Venere, ecco come capire la compatibilità in amore e passione fra due persone

Gli italiani sono fra i più accaniti lettori di astrologia. Capita spesso infatti che sfoglino i quotidiani o spulcino i siti internet per sapere come andrà la settimana, il mese o addirittura l’anno. Come abbiamo spesso spiegato però prendere in considerazione solo il segno solare, quindi quello determinato dalla nostra data di nascita, ci fornisce ben poche informazioni. È infatti necessario mettere mano al proprio tema natale e studiarlo a fondo per avere delle intuizioni riguardo alla propria vita o alla relazione con gli altri. Ad esempio nella compatibilità di coppia valgono non solo il segno zodiacale, l’ascendente e Venere, ma molti altri aspetti. Oggi parliamo di uno di questi.

Il discendente e l’importanza delle case angolari

Spesso ciò che si trascura quando si parla di astrologia sono le polarità. I segni infatti sono organizzati in maniera schematica. Ce ne sono tre per ogni elemento (Fuoco, Terra, Acqua e Aria) e ognuno di essi ha un opposto. Questa apparente differenza però è semplicemente la stessa energia incarnata in due modi differenti. Ad esempio la Vergine è un segno molto bistrattato dall’astrologia da strada: è infatti descritto come freddo, categorico e anche un po’ acido. Però invece è uno dei più creativi dello zodiaco dato che rappresenta l’organizzazione geniale della materia. Cade infatti nel periodo dell’anno in cui ci si deve preparare all’inverno e trovare modi intelligenti per conservare le provviste e passare con serenità la stagione più rigida. Per questo motivo la si può accostare ai Pesci che invece hanno la stessa energia, declinata sul versante più artistico e mistico.

Quindi tenendo a mente questo gioco di specchi, per capire la compatibilità fra due innamorati è necessario verificare i discendenti. Questi punti sono opposti all’ascendente, che rappresenta la prima impressione che uno dà e l’aspetto fisico. Il discendente invece rappresenta la propria essenza più vera nelle relazioni sentimentali. Quindi nella sinastria avere questi punti nello stesso segno può dimostrare una comunanza di intenti. Averli invece opposti genera una grande attrazione. Può anche indicare delle caratteristiche che un singolo cerca in un partner. Se un individuo ha l’ascendente in Toro non è raro che ricerchi in amore caratteristiche scorpioniche, quindi persone con il Sole, Venere, Marte o degli stellium nel segno.

