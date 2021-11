Non serve essere mignon e con zampine corte per soffrire il freddo in inverno. Infatti, oltre ai toy e ai piccolini, nel gruppo dei cani più freddolosi ci sono dei veri giganti. A fare la differenza, allora, non è la stazza o perlomeno non solo quella. Contano anche gli anni e soprattutto la pelliccia.

Chi vanta un bel manto fitto, strabordante di peli e un robusto sottopelo, non avrà problemi con il gelo. Anzi, ne andrà pazzo. Per cui depenniamo dalla nostra lista, per esempio, Husky, Terranova, San Bernardo e Akita Inu.

Possiamo inserire, invece, il Chihuahua, a pelo corto o lungo, che con le sue origini messicane non si sposa per niente bene con il freddo.

Ma oltre a questo scricciolo, chi troviamo in elenco?

Andiamo a scoprirlo in questo articolo.

Non solo il Chihuahua, ecco quali sono le 8 razze di cane più freddolose

Partiamo dai cani minuti, di stazza medio-piccola.

Il Pinscher Nano è un cane che ha origini tedesche, equilibrato e intelligente. Ha delle gambette piuttosto lunghe, che lo staccano dal terreno di almeno 25-30 centimetri, ma il suo pelo estremamente raso non è una garanzia per il freddo.

Il Piccolo Levriero italiano è uno dei cani più scattanti e veloci al Mondo, una versione in miniatura del classico Levriero. Questo fulmine, però, non solo ha un pelo cortissimo ma è tutto muscoli e niente grasso. Per questo non è difficile vederlo tremare quando le temperature si abbassano drasticamente.

Andiamo avanti con il Carlino, cane da compagnia di origine cinese, dall’inconfondibile muso schiacciato. Questa razza non solo è molto rumorosa, tra sbuffi e russa, ma è anche molto delicata e teme gli sbalzi termici. Il freddo è un suo nemico sia per via del pelo, sempre molto raso, sia per la vicinanza costante al terreno umido e gelido.

Tra i piccolini troviamo, poi, il Boston Terrier made in USA. Poco più alto e grande dei precedenti, ama fare lunghe passeggiate all’aria aperta, ma teme il troppo freddo. Il suo manto, infatti, è composto da pelo cortissimo senza sottopelo a proteggere il corpo.

Big size

In questa categoria troviamo, invece, cani decisamente più grandi, di stazza imponente e con zampe lunghe.

Tuttavia, come i parenti più “small”, la pelliccia è sì fitta ma ricoperta di peli corti e sottili. L’assenza di sottopelo, ancora una volta, non li isola da freddo e umidità.

Tra questi, ritroviamo il Dalmata, il Dobermann, il Boxer e il gigante Alano.

Padroni all’ascolto

Quindi, abbiamo scoperto che non c’è solo il Chihuahua, ma ecco quali sono le altre 8 razze di cane più freddolose di piccola e grande taglia.

Infine, vediamo cosa possiamo fare noi padroni per aiutare i nostri amici a 4 zampe.

Prima di uscire, sarebbe opportuno coprirli.

Per Pinscher Nano, Piccolo Levriero italiano, Carlino e Boston Terrier, possiamo usare sia “maglioncini” in lana che impermeabili in caso di pioggia o neve.

Per Dalmata, Dobermann, Boxer e Alano sarebbe meglio solo un impermeabile che copra anche le zampe in lunghezza.

Prepariamo, poi, cucce calde e coperte e potremmo anche discutere con il veterinario dell’alimentazione per un’aggiunta energetica e nutriente.

Approfondimento

Non solo Labrador, ecco un’altra razza perfetta per la famiglia dal carattere dolce e docile.