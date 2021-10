Prendere con sé un cane spesso è una scelta complicata, piena di dubbi e incertezze. Il cane, infatti, diventerà a tutti gli effetti un membro della propria famiglia richiedendo cure e attenzioni. Ma ci sono tantissime altre cose da valutare come gli impegni quotidiani o le dimensioni della casa. Nonostante ciò, un cane può regalare infinite gioie.

Innanzitutto, è un fedele compagno di vita e di avventure, sempre pronto a esplorare e a buttarsi con noi in nuove esperienze. Ma è anche una dolce compagnia casalinga, una presenza rassicurante, un “dispenser” illimitato di amore e coccole. Tutto ciò si conferma anche se abbiamo una famiglia numerosa, con bambini piccoli al seguito.

E per questo potrebbe essere davvero un’ottima scelta aggiungere al proprio nucleo familiare un altro cucciolo peloso e tenerissimo. Ma su quale razza potremmo orientarci? Andiamo a scoprirlo in questo articolo.

Non solo Labrador, ecco un’altra razza perfetta per la famiglia dal carattere dolce e docile

Se fossimo confusi e non sapessimo da dove iniziare perché di cani ne capiamo ben poco, è probabile che, chiedendo un consiglio, verremmo indirizzati su un Labrador.

Questo è il cane da famiglia sicuramente più famoso al mondo, giocherellone, buonissimo e amorevole.

Se però questa razza non dovesse convincerci e preferiremmo un cucciolo diverso, c’è un’alternativa che potremmo valutare. Non solo Labrador, quindi, ecco un’altra razza perfetta per la famiglia dal carattere dolce e docile.

Border Collie

È un cane da pastore di origini miste, tra la Scozia e l’Inghilterra, famosissimo per la sua partecipazione in vari film e spot pubblicitari.

Generalmente il suo pelo è lungo e morbido e di colore bianco e nero anche se abbondano le varietà e tutte spettacolari:

il blue merle dal manto misto e macchiato di bianco, grigio e nero;

il rosso e bianco;

il chocolate;

il sabbia.

Inoltre, è un cane compatto e dalle dimensioni contenute con un peso che generalmente non supera i 25 kili.

Carattere

Questa razza di cane spesso si definisce la più intelligente al mondo. E, infatti, i Border Collie sono dei cani brillanti e astuti che imparano molto in fretta e per questo facilissimi da educare. Sono, poi, molto pazienti, affettuosi, dolci e buoni. Ma sono anche energici, attivi e tenaci. Perfetti per una famiglia con bambini perché saranno delle instancabili tate e compagni di gioco.

Cura

Il Border Collie può vivere in qualsiasi tipologia di casa perché è un cane che si adatta ad ogni spazio. Ha però bisogno di sfogare le sue infinite energie. Un po’ di tempo all’aria aperta non deve, quindi, mai mancare tra passeggiate e dog sport.

Per esempio, molti stanno iniziando quest’attività col proprio cane e il motivo è più che evidente, perfetta anche per il nostro Border Collie. Il suo manto peloso, poi, non deve spaventare. Andrebbe spazzolato ogni giorno per evitare l’accumulo di nodi ma è difficile che emanerà cattivo odore.

Dove trovarlo e costo

Infine, le ultime due indicazioni. Possiamo acquistarlo presso gli allevamenti specializzati sparsi in tutta Italia e per quanto riguarda il prezzo, questo oscilla tra 800 e 1200 euro.

