Uno dei più grandi anatemi che possono colpire gli amanti della pulizia sono gli antiestetici aloni di calcare che compaiono su bicchieri e calici. Tuttavia, queste macchie e striature potrebbero non dipendere solo dal calcare ma anche da alcune scelte compiute nel lavaggio. Accade spesso, infatti, che per comodità dopo pranzi e cene, l’istinto di schiaffare tutto in lavastoviglie diventi irrefrenabile. Ad ogni modo, in particolare per quanto riguarda i calici di vetro, questi non sempre tollerano lavaggi aggressivi come quelli della lavastoviglie. In tal caso prima di inserirli nella macchina, sarebbe opportuno verificare sulla confezione se i nostri bicchieri possono essere o meno lavati in lavastoviglie. Se così non fosse, questi potrebbero uscirne sì puliti, ma spesso con aloni bianchi di calcare ed altri tipi di macchie che possono dipendere da più fattori.

Perché sono macchiati?

La causa principale del vetro opaco o macchiato è sicuramente l’eccesso di calcare ma tuttavia non è l’unica. Infatti sui nostri bicchieri potrebbero comparire macchie di colore bluastro, il che evidenzia un eccesso di brillantante o sapone. In tal caso, se i bicchieri tollerano lavaggi in lavastoviglie, dovremo ridurre la quantità di sapone o brillantante e ripetere il lavaggio.

Se invece dopo il lavaggio i nostri bicchieri appaiono particolarmente opachi, sarebbe consigliabile lavarli a mano perché potrebbe non dipendere dal calcare, ma dal lavaggio troppo aggressivo.

Infatti, se le macchie di sapone o di calcare possono essere rimosse con qualche trucco, sarà impossibile rimuovere l’opacizzazione data dall’usura in lavastoviglie.

Non aceto e bicarbonato perché per bicchieri e calici brillanti senza aloni basta questo ingrediente

Sono molteplici i metodi per rimuovere macchie e aloni dai nostri bicchieri e calici tra cui, spesso, vengono menzionati bicarbonato ed aceto. Entrambi infatti agiscono bene sulle macchie di sporco e calcare ma, tuttavia, non sempre lasciano inalterato il profumo del bicchiere.

In particolare per quanto riguarda i calici da vino è sconsigliabile usare aceto o un eccesso di sapone, dato che entrambi vantano odori molto pungenti.

Per evitare, dunque, che il nostro calice di vino emani una forte fragranza ma al contempo risulti brillante, potremmo optare per una semplice miscela di sale grosso e acqua bollente. Infatti, non aceto e bicarbonato perché per bicchieri e calici brillanti senza aloni basta questo ingrediente.

Sarà sufficiente mettere in fondo al bicchiere del sale, brillantante e disinfettante naturale, e dell’acqua bollente. Il sale scioglierà il calcare e l’acqua bollente eliminerà eventuali residui di vino o altre bevande. Dopo aver lasciato agire qualche minuto, risciacquiamo abbondantemente per bicchieri impeccabili.

