Non solo il cavolfiore e la verza ma anche questo ortaggio crudo o cotto e dalle numerose proprietà offre benefici straordinari alla salute.

Anche l’inverno regala al nostro orto colori e sapori che i nostri palati potranno apprezzare. Certo è che occorre conoscere le proprietà dei prodotti della terra per meglio utilizzarli. Sia per soddisfare il gusto, ma anche per favorire la nostra salute.

La natura generosa sembra avere la sfera di cristallo. Abbiamo ecceduto con pasti ricchi di grassi e di dolci durante le festività e ancora ne stiamo pagando le conseguenze. Non è difficile prendere peso, è molto complicato e sacrificante perderlo. A meno che non si facciano scelte oculate quando si va a fare la spesa.

L’orto d’inverno, tra mille colori

Il reparto ortofrutticolo dovrebbe diventare la nostra zona prediletta dove sono esposti in bella mostra gli ortaggi di stagione. Ce ne sono di tutti i tipi, ma attenzione a quelli belli, sodi, con quella barbetta verde che ben si presta anche in cucina per creare piatti gustosi. Già, perché del finocchio non si butta nulla. È finita l’epoca dello spreco e con un occhio di riguardo per l’ambiente e anche per il portafoglio si cerca di buttare il meno possibile. Senza dimenticare il nostro benessere.

Perché oltre ad avere un gusto fresco, il finocchio è l’ideale per calare di peso e anche per disintossicarsi. Dal basso contenuto calorico, infatti, questo ortaggio della salute offre un senso di sazietà, grazie all’elevato contenuto fibre. Inoltre, contenendo molta acqua, svolge anche un’azione diuretica che completa una serie proprietà, tra le quali quella antiossidante. Oltre, infatti, ad essere ricco di vitamine del gruppo B, di vitamina C e di minerali, i suoi semi sono fonte di fitosteroli capaci di contrastare il colesterolo cattivo. Infine, il suo potere digestivo, lo rende un ortaggio molto amato anche grazie alla sua capacità di contrastare la formazione di aria.

Se si volesse perdere peso, occorre, però, fare attenzione a come si cucina e a quali ingredienti di associa. Perché si presta per essere mangiato crudo in pinzimonio, ma anche per piatti gustosi e ricchi.

Non solo il cavolfiore e la verza ma anche questo ortaggio crudo o cotto e dalle numerose proprietà offre benefici straordinari alla salute.

Il finocchio crudo è ottimo anche in insalata. Dopo averlo affettato, proviamo a condirlo con olio, sale e aggiungete qualche fetta di agrume. Una sorpresa per il palato. Per utilizzare la barba che avremo eliminato potrete provare ad utilizzarla a fine cottura di un buon risotto preparato utilizzando un brodo vegetale. Quando sarà pronto per la mantecatura, oltre al solito formaggio, aggiungere anche questa barbetta molto profumata che nel frattempo avrete tritato finemente. Quindi, non solo il cavolfiore e la verza ma pure il finocchio diventa protagonista di piatti interessanti.

Ad esempio associamolo alle carote per preparare calde zuppe che possano accompagnarci ad affrontare l’inverno. Il suo sapore molto delicato e poco invadente ci permetterà di spaziare con la fantasia per creare anche nuove ricette. Gli effetti sulla linea e sulla salute di questo ortaggio, sia crudo sia cotto, saranno sorprendenti, ma anche il palato ringrazierà.