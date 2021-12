Durante questi giorni di festa probabilmente abbiamo cucinato per un esercito e il nostro frigo sarà straripante di avanzi. Spesso, li impacchettiamo e li conserviamo così come sono per smaltirli nei giorni a venire. Quindi, per diversi pranzi e cene, ma magari anche a colazione, ci ritroveremo a mangiare più o meno le stesse cose.

In realtà, possiamo salvare gli avanzi da questo destino, rimetterci ai fornelli e dare vita a nuovi piatti, magari anche più golosi di quelli originali. Per farlo basta un pizzico di fantasia e l’idea giusta che potremmo trovare nell’articolo di oggi.

Come riutilizzare gli avanzi di cibo delle feste con queste sorprendenti e veloci ricette svuota frigo

Una cosa che sicuramente abbiamo comprato in quantità è il pane probabilmente perché non si sa mai quanto ne possa servire.

Che siano sfilatini, pagnotte, spighe o rosette, non importa perché possiamo riutilizzarle in tanti modi.

Per esempio, bagnando le fette con un po’ di latte, abbiamo il sostituto delle uova nelle polpette, per creare delle palline morbide e compatte.

In alternativa, possiamo tostare il pane in padella, aromatizzando le fette con uno spicchio d’aglio, per creare la base per delle bruschette.

Oppure, tagliandolo a cubetti, possiamo tostarlo col rosmarino per creare dei crostini per zuppe, vellutate e minestre.

I primi

Per quanto riguarda i primi, partiamo da quello più tradizionale di tutti, le lasagne.

Sia di carne, che di pesce, che a base di verdure, possiamo rianimarle e trasformarle in una frittata.

Tagliamole a striscioline sottili all’interno di una ciotola, uniamo delle uova, mescoliamo tutto e friggiamo in abbondante olio.

Se, invece, avessimo preparato un risotto lo potremmo tranquillamente trasformare in un timballo da farcire con salumi e formaggi avanzati.

Poi, cospargiamo la superfice con del pan grattato e fiocchetti di burro, inforniamo e prepariamoci a gustare una squisitezza.

I secondi

Se avessimo tra le mani degli avanzi di lacerto, potremmo realizzare il ripieno per dei tortellini fatti in casa, uno stracotto o un veloce ragù in salsa. In caso di carni bianche, come pollo o tacchino, potremmo fare un’insalata fredda.

Basta sfilettare gli avanzi e condire con salsa rosa, cipolline sottaceto e un goccio di brandy.

Al contrario se ci fosse avanzato del pesce come baccalà, spigola o orata, potremmo realizzare dei mini-hamburger.

Togliamo le spine, frulliamo con aromi e scorza di limone, diamo una forma tondeggiante, paniamo e friggiamo.

I contorni

Concludiamo la nostra sfilza di ricette anti-spreco con i contorni.

Se fossero rimasti quelli a base di verdura a foglia o a base di carciofi potremmo preparare una farinata con farina di ceci.

Se, al contrario, fossero avanzate patate al forno o bollite potremmo realizzare dei mini-gâteaux da farcire sempre con salumi e formaggi avanzati.

Ecco, allora, come riutilizzare gli avanzi di cibo delle feste con queste sorprendenti e veloci ricette svuota frigo.

