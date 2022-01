Non le classiche patate bianche che, come sappiamo, sono un must have della cucina italiana e nel Mondo, ma delle gustose patate dolci anche conosciute come patate americane. Amate da grandi e piccini per la loro versatilità sono buone in ogni forma e cottura. Deliziose se consumate croccanti e al forno, amatissime nella versione fritta, ma buone anche se consumate cotte in padella o in umido. Ottime per le preparazioni di piatti classici quale la rinomata pasta e patate, ma anche per la creazione di gateau di patate e per l’impasto degli gnocchi.

Altro che fritte e in padella, ecco delle deliziose patate americane al forno per un primo piatto da fare invidia ai migliori chef

Queste patate si differenziano dalle patate gialle classiche, già per il colorito che risulta essere più aranciato. Ma anche per il sapore che risulterebbe più dolciastro simile a quello della zucca, inoltre avrebbero una consistenza più farinosa.

A differenza delle classiche patate bianche che appartengono alla famiglia delle solanacee come le melanzane, le patate dolci sono invece dei tuberi. Sarebbero ricche di vitamina B6, sali minerali come magnesio e potassio ed avrebbero anche un ottimo contenuto di vitamina C. Preferibilmente da consumare con la buccia che conterebbe un’alta percentuale di antocianina. Un flavonoide dalle proprietà antiossidanti.

Ottime anche da consumare lessate da accompagnare a secondi di carne o pesce, piuttosto che formaggi.

Un altro modo per consumarle e renderle gustosissime è al cartoccio.

Patate dolci al cartoccio

Ingredienti per 4 persone:

4 patate americane;

280 grammi di tonno in scatola;

200 grammi di ricotta;

20 pomodorini;

Procedimento:

Lavare ed asciugare bene le patate, forarle su tutta la superficie con l’aiuto di una forchetta. Avvolgerle nella carta stagnola e cuocerle in forno a 200 gradi per 45 minuti. Una volta fredde tagliarle a metà e farcirle con tonno, ricotta e pomodorini.

Chicche di gusto

Ebbene altro che fritte e in padella, possiamo preparare le nostre patate anche in friggitrice ad aria. Basterà affettare le patate in fette sottili e cuocerle in friggitrice ad aria per circa 20 minuti. Se le si preferisce più croccanti basterà aumentare i tempi di cottura.

Ancora un’altra alternativa potrebbe essere quella di consumarle nel formato hummus. Basterà cuocere le patate dolci al vapore e frullarle; aggiungere la salsa tahina, l’olio, il sale, il succo di limone e la paprika e mescolare. Un’ottima salsa da affiancare ai nostri piatti.