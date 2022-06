Chi sta cercando delle mete alternative per le vacanze estive 2022 potrebbe essere interessato a qualche cammino. L’Italia è piena di percorsi da poter affrontare anche con poca esperienza e allenamento.

L’ideale sarebbe sempre comunque mettersi sulla strada con la giusta consapevolezza, per evitare spiacevoli inconvenienti durante il viaggio. È molto importante pianificare fin da subito come muoversi, per poter riuscire a godersi il massimo del proprio viaggio.

La cosa migliore da fare è scegliere la propria meta anche sulla base della propria preparazione.

Non soltanto il cammino di Santiago è ricco di meraviglie naturalistiche e di spiritualità. Anche a pochi chilometri da casa propria si può trovare altrettanta bellezza, magari in preparazione di cammini più importanti e lunghi.

Non solo il Cammino di Santiago ma ecco altri 4 cammini insoliti tutti da fare nell’estate 2022

Tra le Alpi piemontesi e quelle francesi, e il mar Ligure si stende, per 56 km, l’Alta Via del Sale. Alta di nome e di fatto, perché si snoda tra i 1800 e i 2100 metri sul livello del mare. Segue quasi perfettamente il confine italo-francese.

D’inverno, quando le nevi sono ancora gelate, il percorso è chiuso ai mezzi. Si può dunque salire solo nel periodo estivo, mentre pedoni, ciclisti e mezzi a motore possono già salire in autunno.

Attorno al monte Croce di Serra, invece, ruota ad anello il Cammino dei Borghi Silenti. Il tracciato, lungo 90 km, è prevalentemente su strada sterrata e solo in alcuni punti, su tratti secondari, è asfaltato. Il punto più alto dove il cammino si snoda misura quasi 1000 metri di altezza.

Tra la Serra Morena e le Alpi Biellesi c’è il Cammino di Oropa, il cui obiettivo è promuovere e far scoprire ai turisti le bellezze del paesaggio del territorio. Non solo, la visita al Santuario di Oropa valorizza e promuove anche la storia e la cultura del biellese.

67 km con i quali questo territorio, poco conosciuto fuori dal Piemonte, può essere scoperto dai turisti più curiosi.

Il Cammino Materano, infine, è composto da diverse vie, tra cui la Via Peuceta. Strade secondarie romane, vie medievali, carraie e sentieri sono stati collegati nell’intento di attraversare le sconosciute aree interne del Meridione. Fino a giungere nel cuore di un territorio, oggi, considerato marginale, ma che per millenni è stato punto di equilibrio tra culture diverse.

Ecco spiegato il suo culmine nella bellissima città di Matera, dove si chiude un percorso di 167 km.

