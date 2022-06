Le fragole, frutto estivo per eccellenza, gustoso, saporito, buono da mangiare da solo o accompagnato da panna montata. Ottimo ingrediente per preparare delle torte straordinarie e dal sapore unico.

Prima, però, di mangiarle o di utilizzarle in qualsiasi modo in cucina, le fragole vanno accuratamente lavate.

Tuttavia, pochissime persone sanno come gestire il frutto in questo sensibile passaggio. Lo chiamiamo sensibile perché è proprio durante il lavaggio che si può rischiare di rovinare le fragole.

Vedremo nel prosieguo dell’articolo come fare e impareremo gli errori da evitare quando laviamo le fragole.

La prima cosa da fare è conservarle correttamente

L’inizio dell’estate porta con sé anche la stagione delle fragole. Il dolce frutto a bacca rossa è universalmente popolare ed è versatile: si può passare, infatti, dal risotto alle fragole alla torta di fragole o ancora ad un’ottima macedonia.

Ma rendere le fragole pronte al consumo non è così facile come può sembrare. Ci sono alcuni errori in agguato, ecco perché in questo articolo vedremo quale procedimento è quello corretto. Prima di vedere come lavare correttamente le fragole, vediamo come conservarle.

Innanzitutto, per evitare che le fragole si deteriorino prematuramente, è importante conservarle seguendo alcune regole.

Vanno poste in frigorifero e lì possono essere conservate per 2-3 giorni al massimo. Bisogna ricordare che vanno conservate con tutte le foglie per mantenere al meglio freschezza e le proprietà nutrizionali, possibilmente in un contenitore coperto con pellicola trasparente.

Il primo importante consiglio è effettuare il lavaggio solo poco prima di mangiarle, perché in questo modo resteranno fresche più a lungo.

Come lavare correttamente le fragole, frutto amato da grandi e piccini, e gli errori da non commettere

Le fragole sono frutti molto delicati. Ecco perché non bisognerebbe sciacquarle sotto l’acqua corrente. Il getto d’acqua è spesso troppo duro e potrebbe danneggiare il frutto.

Il segreto è riempire una ciotola con dell’acqua tiepida, perché questo è l’unico modo per rimuovere completamente polvere e sabbia.

Dopo di che bisogna lavarle delicatamente con le dita.

Un errore importante da non fare è lasciare le fragole nella ciotola in ammollo per troppo tempo. Il rischio è che il frutto assorba troppa acqua e perda il suo sapore.

Dopo averle lavate delicatamente con le mani, bisogna eliminare i sepali verdi, ricordando di non rimuovere mai le foglie fino a dopo il lavaggio.

Se le foglie dovessero essere tolte prima, le fragole assorbiranno l’acqua tramite l’interfaccia e a loro volta perderanno il loro aroma.

Dopo averle lavate delicatamente, bisognerà scolarle e asciugarle con cura con un canovaccio pulito.

A questo punto saranno pronte da gustare.

