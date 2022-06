L’estate è ufficialmente iniziata. Questa è la stagione dei viaggi e delle vacanze in cui ogni occasione è buona per uscire e conoscere posti nuovi. Restare a casa con queste giornate splendide e calde è un peccato e molti di noi fantasticano già sulle ferie. Chi non ha ancora scelto la meta giusta dovrebbe affrettarsi se vuole risparmiare senza rinunciare a luoghi da favola. Caraibi e Maldive sono mete incredibili che tutti sognano ad occhi aperti, ma sono anche lontane da noi e piuttosto costose. Scegliere l’Italia come destinazione ci garantisce sempre tanta bellezza, cibo buonissimo e paesaggi suggestivi. Ecco perché oggi suggeriamo un luogo dalle spiagge paradisiache che si trova in Italia e che non ci farà rimpiangere le più belle mete esotiche.

Tutti sognano le Maldive ma solo pochi conoscono questa meta incantevole dalle spiagge di quarzo bianco e acque cristalline

Sulla costa ovest della Sardegna sorge Cabras, un borgo ricco di sorprese e meraviglie. Basterà un solo giorno per visitare le sue bellezze, ma una volta giunti qui non vorremo più andare via. Chi sceglie Cabras come meta per le vacanze lo fa senza dubbio per le sue spiagge caraibiche. In questo luogo potremo ammirare spiagge fatte di granelli di quarzo dalle mille sfumature. Bianco, verde e rosa si fondono alla sabbia chiara regalandoci uno spettacolo pazzesco nella spiaggia di Is Arutas. Camminare su queste spiagge ci regala una sensazione meravigliosa, perché anche sotto il sole rovente i granelli restano freddi.

Un’altra spiaggia incantevole è quella di Mari Ermi in cui godere di un tramonto mozzafiato. Le sue acque sono così trasparenti da poter vedere i colori della sabbia e del quarzo che si mischiano continuamente. Da qui possiamo scorgere l’Isola di Mal di Ventre, disabitata e stupenda. Questo piccolo scrigno di bellezza è dominato dai venti di maestrale ed è lunga meno di 3 chilometri. Nell’isola sono numerose le calette di sabbia bianca che potremo visitare noleggiando un gommone, oppure usufruendo del servizio navetta che parte da Mari Ermi.

Un angolo di far west e preistoria

Tutti sognano le Maldive ma solo pochi conoscono Cabras che ci offre spiagge da sogno, ma anche luoghi suggestivi come il Villaggio di San Salvatore. Si tratta di un villaggio di origine medievale fatto di numerose piccole abitazioni oggi semi-abbandonate. Questa particolarissima meta ha suscitato l’interesse di numerosi registi e produttori cinematografici negli anni Sessanta e Settanta. Questo luogo dista circa 9 chilometri dalla spiaggia di Is Arutas e ricorda i paesaggi americani di frontiera. Il Villaggio di San Salvatore è il far west della Sardegna e merita assolutamente una visita.

Infine, non possiamo non citare il Museo dei Giganti che ospita 6 famosissime statue in calcare arenaceo. Il Museo Civico Giovanni Marongiu conserva numerosi reperti archeologici della Penisola del Sinis. Questo museo raccoglie testimonianze importanti per la storia di un territorio dalla storia antichissima.

