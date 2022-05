Dalle scarpe migliori per camminare alla giacca anti pioggia ecco come preparare un perfetto zaino da trekking per un’avventura fantastica

Con l’arrivo della bella stagione inizia a tornare il desiderio di godersi qualche bella avventura in campagna, nella natura o su qualche cammino da trekking. In Italia ci sono tantissimi luoghi dove potersi dedicare a queste esperienze, per non parlare di chi invece sta progettando di partire per fare, ad esempio, il cammino di Santiago. Un altro conosciuto e importante percorso in Italia è la via Francigena. Ma ci sono davvero un’infinità di percorsi che possono essere affrontati a vari livelli di preparazione.

Per chi desidera partire e si domanda come è meglio organizzarsi, nell’articolo di oggi troverà una piccola guida dalle scarpe migliori per camminare alla giacca antipioggia. Tutto ciò che serve per viaggiare in comodità è avere con sé l’occorrente per un cammino sicuro e piacevole. Bisogna ricordarsi infatti che una volta partiti, soprattutto per viaggi di più giorni, lo zaino diventa la propria casa, o quantomeno il proprio armadio.

Dalle scarpe migliori per camminare alla giacca antipioggia ecco come preparare un perfetto zaino da trekking per un’avventura fantastica

Anzitutto bisogna pensare alla propria igiene personale. Sui cammini più lunghi si possono trovare ostelli e luoghi dove riposare e rifocillarsi. Ma è importante avere con sé un piccolo kit beauty compreso di sapone per lavare i vestiti. È impossibile infatti portare con sé i ricambi per una settimana, quindi bisogna organizzarsi. La dotazione dev’essere almeno spazzolino, dentifricio, sapone, crema solare, crema viso, pettine, forbicine e – chi ne ha bisogno – kit per lenti a contatto. Proprio perché spesso si dormirà in camerate condivise, è fondamentale portare con sé un sacco a pelo è un sacco letto, dove poter dormire in condizioni igieniche sicure. Per cammini lunghi, è consigliabile portare cambi di vestiti per circa tre giorni: quindi, tre maglie, tre pantaloni, due felpe, la biancheria e almeno tre paia di calzini.

A seconda del cammino e del periodo dell’anno si può valutare se portare una termica, oppure un piumino 100 g o un guscio antipioggia e antivento. Tema scarpe: oltre alle migliori per camminare, che sono di due tipi, in igor tex per quando piove e in tessuto per arieggiare il piede, sono indispensabili anche un paio di sandali comodi per riposare i piedi e camminare in caso di vesciche. Meglio portare anche un kit per la cura dei piedi, che saranno soggetti a molti stress. Accessori: berretto e cappello per il sole, uno scaldacollo per proteggersi dalle ventate improvvise; il kit con pantaloni impermeabili, incerata e ghette; uno zainetto ripiegabile utile per muoversi in aeroporto (se previsto); e infine i bastoncini da camminata. Questi ultimi sono necessari per scaricare il peso dello zaino sia in salita che in discesa.

