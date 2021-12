Abbiamo visto altro che botti di Capodanno per questi 3 segni che inizieranno alla grande dicembre tra amore e denaro. Ma moltissimi Lettori sono già concentrati su quanto potrebbe accadere a partire da Capodanno. Noi ricordiamo sempre che dicembre è un mese particolare. Può segnare la fine di un cammino, ma anche la rincorsa dell’anno che verrà. E in effetti, non solo il 2022 ma anche da metà dicembre una valanga di soddisfazioni e vittorie travolgerà questi 2 segni fortunatissimi. Per qualcuno sarà una gioia breve e intensa, ma per altri sarà solo l’antipasto dei successivi mesi. Tuffiamoci in questo articolo per capire se saremo tra i 2 fortunati delle prossime settimane.

Colui che quando parte non si ferma

Pur essendo un segno d’Acqua, il Cancro quando parte ne fa davvero tanta di strada. Poche emozioni ma davvero intense. Il 2022 segnerà il desiderio del Cancro di cambiare un po’ di situazioni bloccate. Partendo però già con la rincorsa di dicembre. E le stelle sembrerebbero avvantaggiare questo segno che si farà sommergere letteralmente dalle emozioni. Il punto di partenza saranno cementare i rapporti familiari, per poi lanciarsi in qualsiasi sfida. Un consiglio importante degli esperti: rimanere sempre se stessi e arrivare al successo senza maschere e trucchetti. L’onestà ripagherà, ma attenzione a dosare le energie. Gli astri segnalano infatti che alcune imprese potrebbero costarci tutta l’energia a disposizione. Cerchiamo di centellinarla per non sprecare forze inutilmente. I Cancri particolarmente romantici faranno faville in amore.

Il Leone ha dominato il 2021 come pochi altri segni avevano fatto in passato. Adesso è il momento di tirare il fiato. Come una squadra di calcio che ha accumulato i punti necessari per lo scudetto e nelle ultime giornate rallenta. Ma le stelle indicano questo ultimo periodo dell’anno come una possibile scia di ulteriori soddisfazioni. Da prendere al volo, per poi dedicarsi per buona parte del 2022 all’amore e alla famiglia. Lavoro e denaro dovrebbero essere arrivati copiosi, ma con grande sacrificio nella salute. Ecco, per non vanificare il bene raggiunto, è tempo del time out. Il 2022 sarà infatti comunque un anno ancora positivo. Senza alti clamorosi ma senza nemmeno cadere nell’oblio, la criniera del Leone continuerà a splendere.

