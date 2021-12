Abbiamo caldamente consigliato i nostri Lettori di non guardare già all’Oroscopo del 2022, dimenticando gli ultimi giorni del 2021. Un po’ come accade nelle offerte di fine anno, anche tra i segni zodiacali potrebbero esserci occasioni importanti. E se è stato un grande Black Friday per Ariete, Acquario e Scorpione, i primi giorni di dicembre potrebbero davvero sorprendere. Altro che botti di Capodanno per questi 3 segni che inizieranno alla grande dicembre tra amore e denaro. Andremo a vedere che alcuni pianeti sponsorizzeranno questi tre segni particolarmente fortunati.

Tutto in ordine per il Capricorno

I giorni immediatamente a ridosso dell’Immacolata, potrebbero rivelarsi super per i nati sotto il segno del Capricorno. Senza eccedere, eppure gli astri sembrerebbero favorevoli in qualsiasi campo. Ma non per merito esclusivamente della fortuna, ma di un pregio che ha questo segno: l’ordine. Sarebbe proprio questa la parola d’ordine che permetterebbe al Capricorno di fare strada e avere successo. Attenzione che proprio grazie al riconoscimento del nostro ordine nel lavoro, potrebbero arrivare importantissime novità nei prossimi giorni. Un treno su cui salire al volo e da non perdere per nessun motivo. Tutta la genialità di Isaac Newton come riferimento tra i Capricorni.

Altro che botti di Capodanno per questi 3 segni che inizieranno alla grande dicembre tra amore e denaro

Se “ordine” sarà la parola chiave per il Capricorno, attenzione che invece i Gemelli rafforzeranno la loro posizione grazie al termine “riflessione”. Come per il Capricorno sono attese anche per i Gemelli importanti novità nelle prossime ore. Però, a differenza dei colleghi, soprattutto in campo amoroso e affettivo. Ma Giove, padre degli Dei potrebbe riservare belle soddisfazioni anche in campo lavorativo. L’importante, però, è non lasciarsi prendere dall’emozione, ma riflettere su investimenti e mosse economiche. Solo in questo modo, il campo di battaglia sarà a nostro favore. Attenzione a chi sta studiando, perché eventuali nervosismi potrebbero invece compromettere attività, voti e risultati. Simbolo storico dei gemelli: la bellissima Marylin Monroe.

La Vergine e la sua maturità

Proseguendo tra i segni che saranno protagonisti delle prossime settimane, ecco la Vergine. Anche in questo caso, il successo non arriverà casualmente, ma con un preciso impegno. I nati sotto il segno della Vergine che dimostreranno serietà e lungimiranza potrebbero toccare traguardi mai raggiunti. Questo perché le stelle donerebbero grande energia per cementare i rapporti familiari. Con amore e affetto al sicuro, la Vergine potrà lanciarsi all’arrembaggio in campo lavorativo e nei rapporti sociali. Con probabili risultati positivi seguendo però le indicazioni delle stelle. Segno di riferimento: Sean Connery e il personaggio di James Bond.

Approfondimento

Pochi sanno che sognare questi oggetti porterebbe una vera e propria cascata di soldi ai fortunati sognatori