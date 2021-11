Tutti sogniamo e chi pensa di non farlo è semplicemente perché non ricorda. Il sogno è da sempre una costante nella vita dell’uomo. A tal punto che ci fu anche un poeta spagnolo del Rinascimento che disse: “tutta la vita è un sogno”. Poi, oltre al semplice sogno che può far riflettere o meno, ci sono anche tutti quei sognatori che cercano di interpretare. Soprattutto quando compaiono la morte, il denaro, gli incidenti e gli incubi. Scatta allora una vera e propria ricerca dell’interpretazione per capire quale futuro ci attende. Pochi sanno che sognare questi oggetti porterebbe una vera e propria cascata di soldi ai fortunati sognatori. A proposito di soldi, come vedremo in questo articolo dei nostri Esperti.

Sognare soldi porterebbe soldi

Posto che quello che affrontiamo è semplice curiosità ed eventualmente, cabala, vediamo quando i soldi diventano protagonisti del nostro immaginario. Lo scenario più semplice in assoluto è quello che ci vede sognare dei soldi. Siano monete che banconote, il nostro subconscio potrebbe anticiparci davvero l’arrivo di qualche fortuna economica. Più semplice di così non si può.

Pochi sanno che sognare questi oggetti porterebbe una vera e propria cascata di soldi ai fortunati sognatori

Davvero curiosa la differenza che riguarderebbe il donare e il ricevere denaro. Secondo gli esperti, infatti, ecco le 2 interpretazioni:

regalare soldi a una persona, soprattutto un parente o un amico, significherebbe elevarla di valore. Donando denaro, facciamo capire quanto valga per noi e quanto sia al centro dell’attenzione;

ricevere soldi, invece, starebbe a significare un quadro completamente diverso. Riceviamo denaro in cambio della nostra autostima. Il valore che riceviamo dovrebbe essere almeno pari a quello che vorremmo da noi stessi.

Cosa significa il portafoglio pieno

Davvero singolare sarebbe invece l’interpretazione degli esperti per un portafoglio pieno. Sognare infatti un portafoglio, una cassaforte o comunque un deposito pieni di soldi andrebbe al di là di quello che pensiamo. I soldi fermi e custoditi non sarebbero solo indice di ricchezza, ma soprattutto di abbondanza di forze. In questo caso la massa di denaro indicherebbe quella di energia che saremmo pronti a riversare nella nostra vita.

Animale felice significa ricchezza

Chiudiamo la nostra rassegna con un sogno comune a moltissimi di noi: gli animali. Attenzione che in questo caso la specifica non starebbe nella razza dell’animale, ma nel suo carattere. Ossia, potremmo sognare qualsiasi animale, che, felice e mansueto porterebbe denaro. Al contrario, feroce e rabbioso, starebbe a significare dei momenti di difficoltà economica e sociale in arrivo. Della serie: un criceto arrabbiato sarebbe potenzialmente più pericoloso di un T-Rex ottimista.

