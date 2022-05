L’estate sta arrivando e in molti di noi sono preoccupati per le alte temperature che si toccheranno. Chi vive in città sa bene come il calore estivo possa creare disagi. Certo, la soluzione migliore sarebbe potersi permettere di andare al mare o in piscina ma non tutti li hanno vicini.

Una delle cose migliori che si può fare per fuggire al calore è andare in montagna. La fortuna del nostro Paese è che le montagne sono vicine e comode da raggiungere. Oggi vogliamo proprio parlare di una meta che offre bellezze inaspettate. Questo lago dalle acque color turchese, infatti, è una gemma nascosta da fotografare e da ammirare. Vediamo dove si trova.

Un lago unico per colore e bellezza

Si tratta di una meta alpina che si trova nelle Alpi Cozie, in Piemonte, a cinquanta chilometri da Torino e a 200 da Milano. Stiamo parlando della zona del Monviso, dove si trovano le sorgenti de Po.

Questa zona offre panorami mozzafiato ma è ancora poco nota al turismo di massa. Amatissima dagli alpinisti, è invece molto apprezzata per chi ama scalare e fare trekking. Oggi vogliamo parlare proprio di una destinazione che si trova ai piedi del Monviso e che è raggiungibile con un semplice trekking di poche ore.

Stiamo parlando del Lago Chiaretto del Monviso, uno specchio d’acqua inconfondibile per forma e colore. Le acque di questo lago sono color turchese e cambiano colore di frequente, a volte diventando ancora più chiare.

Questo lago dalle acque color turchese è una gemma nascosta a pochi chilometri da Milano che non tutti conoscono

Il Lago Chiaretto prende proprio il nome dal suo colore unico e più chiaro rispetto ai soliti specchi d’acqua alpini. Questa sfumatura così intensa è dovuta a dei minerali che sono disciolti nelle acque e che arrivano dalle pietre che vi cadono dentro dalle montagne circostanti.

Questo lago mozzafiato dalle acque fresche e meravigliose si può raggiungere da Pian del Re, in seguito a un’escursione di poche ore di cammino. Una volta giusti, potremo scattare delle foto indimenticabili e mangiare qualcosa ai lati del lago, godendoci il fresco delle montagne. Se siamo coraggiosi potremo anche fare una nuotata, facendo attenzione a non prendere freddo.

Approfondimento

Questo borgo medievale detto la piccola Siena è uno dei più belli d’Italia ma ancora in pochi lo conoscono