Tutti lo sanno: noi italiani siamo molto attenti alla nostra alimentazione e al nostro corpo. Forse figli, forse lontani nipoti della mentalità da “mens sana in corpore sano”, pratichiamo anche tanto sport. Certo, alcuni potrebbero tacciarci di vanità, ma di certo non i medici.

Avere un fisico gradevole e sportivo è anzitutto una questione di salute. Per avere quel famigerato stato di benessere, possiamo compiere alcune azioni. Ad esempio, cambiare la nostra dieta e assumere prodotti e pietanze ipocaloriche e di qualità (come qui specificato).

Altrimenti, o in aggiunta, possiamo adottare questa grande virtù: camminare, correre o fare sport in generale. Certo, da soli non è il massimo e per questo esistono tanti sport di squadra: un ulteriore modo di socializzare e stare insieme ad altri.

Noi di ProiezionidiBorsa, però, vorremmo porre l’accento su un esercizio rivoluzionario che ci farà davvero perdere moltissime calorie. “No pain, no gain” dicono gli anglofoni, a piena ragione. Almeno, proviamoci. Ecco come perdere fino a 1.000 calorie a seduta grazie a questo esercizio rivoluzionario.

Il vacu gym

Il nuovo esercizio che sta facendo impazzire le star di mezzo mondo si chiama proprio vacu gym. Deliberatamente tratto dall’inglese sta a significare “palestra sotto vuoto”.

In pratica, si tratta di un tapis roulant un po’ diverso dal solito. Infatti, è composto da il classico tappeto che scorre, la barra per impostare velocità e pendenza ma è anche chiuso. In altre parole, bisogna “entrare” nel tapis roulant e chiudere dietro di sé una sorta di piccola porta. All’interno, la temperatura sarà molto elevata, così come la pressione.

Temperatura e pressione ci faranno fare molto sforzo, costringendo il nostro metabolismo a risvegliarsi e facendoci perdere davvero tante calorie. Gli esperti dicono che il vacu gym ci fa perdere fino a 1.000 calorie a seduta, ma come sempre cautela.

Dobbiamo infatti iniziare per gradi, senza voler subito strafare. Dunque, ecco come perdere fino a 1.000 calorie a seduta grazie a questo esercizio rivoluzionario.