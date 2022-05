Salviamo velocemente la cena con una ricetta estiva sfiziosa e leggera usando solo 3 ingredienti che tutti abbiamo

Con l’estate che si avvicina sempre più, chi ha voglia di cucinare piatti elaborati? Di certo, caldo e fornelli non sono una bella accoppiata. Soprattutto di sera, quando in realtà sarebbe bello godersi almeno la fine di una giornata stancante.

Velocità, facilità, economicità e sfiziosità sono le parole chiave di come dovrebbe essere una ricetta. Con queste caratteristiche, fortunatamente, la tradizione culinaria ne è ricca. Basti pensare, per esempio, ad un contorno di zucchine davvero appetitoso, fatto in padella con pochissimi ingredienti.

Ma oltre a queste caratteristiche, cerchiamo anche la leggerezza in una ricetta estiva. Mettendo da parte la questione prova costume, in estate sarebbe il caso di mantenersi leggeri. Caldo e cattiva digestione non sarebbero il massimo, no?

Inoltre, la leggerezza del piatto permetterebbe anche di digerire facilmente, così da anticipare la nostra preparazione verso la destinazione mare. Ma quali sono le ricette leggere, facili e veloci?

Il pesce è il protagonista

Melanzane e pomodori sono i protagonisti per eccellenza dell’estate. Tuttavia, è innegabile che anche il pesce lo sia. Tutti in casa abbiamo delle scatolette di tonno. Quando non abbiamo voglia di cucinare, oppure nel caso in cui abbiamo dimenticato a fare la spesa, il tonno è lì a salvarci.

Anche questa volta, salviamo velocemente la cena con una ricetta estiva sfiziosa, di cui non potremo fare più a meno. Leggero, gustoso ed economico, questo piatto farà impazzire tutti. Saranno necessari solo 3 ingredienti:

3 scatolette di tonno all’olio EVO o al naturale;

2 uova;

30 g di pangrattato.

Questa ricetta è davvero semplicissima da realizzare. Sia nel caso avessimo optato per il tonno all’olio EVO sia per quello al naturale, bisogna scolare la scatoletta. Successivamente, con l’aiuto di un cucchiaio, mettiamo tutto il tonno all’interno di una ciotola. Schiacciamo per bene con una forchetta.

Prendiamo le uova e apriamole direttamente nella ciotola, aggiungendo anche il pangrattato. Ricordiamo di aggiungere un pizzico di pepe bianco e di mescolare il tutto. Non appena avremo ottenuto un composto omogeneo, formiamo delle piccole palline.

A questo punto, possiamo scegliere il metodo di cottura. Possiamo cucinarle in padella con un filo d’olio EVO, oppure in forno a 180 gradi per circa 20 minuti. Come si nota, si tratta di una ricetta veloce, facile, economica, leggera e sfiziosa. Buon appetito!

