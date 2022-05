L’acqua è fondamentale per il corpo umano. Rimanere idratati dovrebbe essere una delle priorità principali, soprattutto in estate. Le alte temperature ci portano a sudare molto più spesso e quindi a deidratarci più in fretta. Dobbiamo, però, fare attenzione. Infatti, anche bere troppa acqua potrebbe creare delle problematiche nel nostro corpo.

In particolare, potrebbe causare uno squilibrio nel numero di elettroliti nel nostro corpo. Gli elettroliti, tra cui potassio, magnesio e sodio, aiutano a regolare le funzioni di molti organi. Se consumiamo troppa acqua, potremmo non avere abbastanza elettroliti necessari per il nostro corpo. Ci sono diversi segnali che potrebbero indicare che stiamo consumando troppa acqua.

Mal di testa e confusione potrebbero essere sintomi di questo problema inaspettato che potrebbe colpirci soprattutto in estate

Il primo è il colore della nostra urina. Infatti, se notiamo che questa è trasparente è un segno che potremmo aver consumato troppa acqua e che dobbiamo limitarci. Il colore ideale è giallo pallido, il colore della limonata. In questo caso, siamo sufficientemente idratati. Il secondo segnale è lo svegliarci spesso durante la notte per andare in bagno. In questo caso, però, dobbiamo ricordarci che andare spesso in bagno potrebbe essere sintomo di altre problematiche.

Bere troppa acqua potrebbe anche causare un abbassamento dei livelli del sodio nel sangue. Questo potrebbe provocare gonfiore in particolare a mani, piedi e labbra. Infatti, lo squilibrio di questo elettrolita causa una ritenzione dei liquidi e un gonfiore da parte delle cellule. Questo prevede anche il cervello e potrebbe portare a sentirci confusi o disorientati. La mancanza di sodio, inoltre, provoca mal di testa e nausea.

Non solo mal di testa e confusione potrebbero essere sintomi, ma anche crampi e spasmi. Se i nostri muscoli sono molto deboli potremmo avere un problema di idratazione eccessiva.

Ascoltiamo il nostro corpo

Infine, cerchiamo di basarci sulla nostra sete naturale. Non beviamo grandi quantità di acqua quando non ne sentiamo il bisogno. Questo perché il corpo capisce da solo quando abbiamo la necessità di idratarci naturalmente. Spesso lo ignoriamo consciamente ed è per questo che non beviamo sufficientemente. Ovviamente, è importante aumentare la quantità di acqua quando fa molto caldo o quando facciamo attività fisica. Se ci sembra di avere una sete costante potrebbe essere sintomo di problematiche più gravi.

Se pensiamo di bere troppa acqua, ma vogliamo avere la sicurezza di essere abbastanza idratati, ci sono altri modi. Infatti, possiamo mangiare frutta e verdura che contengono un’alta percentuale di acqua, in sostituzione del liquido.

