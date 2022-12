Non solo fragole con il cioccolato come abbinamento in cucina, ma anche accostamenti dolci e salati

Il cioccolato, specialmente quello fondente, potrebbe avere benefici per il corpo. Per questo motivo, potremmo provare alcuni abbinamenti inaspettati dolci e salati, che renderanno la nostra cucina ancora più sfiziosa ed elaborata.

Il cioccolato è sicuramente uno dei cibi più deliziosi e amati. In particolare, quello fondente ha tantissimi benefici nascosti. Potrebbe, infatti, essere un valido alleato contro l’ipertensione e ha degli effetti positivi sull’apparato cardiovascolare. Inoltre, sembrerebbe essere ottimo per migliorare i sintomi della depressione. Infatti, il cioccolato fondente conterrebbe una sostanza che stimolerebbe la produzione di serotonina.

Per questo motivo utilizzare il cioccolato in cucina potrebbe non solo esaltare i nostri piatti, ma anche giovare alla salute. Gli abbinamenti con questo ingrediente sono, però, un po’ complicati. Per questo seguire una guida, potrebbe aiutarci a creare dei piatti sorprendenti e deliziosi. Ecco alcuni abbinamenti sfiziosi e semplici da fare con il cioccolato.

Gli abbinamenti più popolari

Partiamo dagli abbinamenti con il cioccolato fondente. Due sapori tanto diversi quanto compatibili sono il fondente con la menta. Il gusto amaro e quello dolce si sposano e rendono gustosi dolci al cucchiaio, torte o cioccolatini. Un altro abbinamento famoso è quello con l’arancia. Anche qui, la selezione di dessert e cheesecake con questi due sapori è davvero vasta.

Il cioccolato fondente, infine, si abbina ai frutti rossi e i frutti di bosco, ma anche ad altri frutti. Per esempio all’albicocca, come nella torta Sacher. Un altro popolare abbinamento è quello delle fragole, che possono essere immerse semplicemente nel cioccolato.

Non solo fragole con il cioccolato come abbinamento in cucina, poiché tantissimi frutti esotici si abbinano a questo ingrediente. Cioccolato e cocco si sposano altrettanto bene e sono protagonisti di semifreddi, ma anche gelati.

Non solo fragole con il cioccolato come abbinamento in cucina, ma anche formaggio

Ci sono anche delle unioni un po’ azzardate, ma che se approfondite, potrebbero davvero fare la differenza nei nostri piatti. Il formaggio si sposa perfettamente con il cioccolato. Questo ingrediente, insieme a pere e gorgonzola, è davvero un accostamento delizioso, come anche le torte ripiene di ricotta. Non tutti conoscono l’unione tra melanzane e cioccolato, un abbinamento salato che viene dalla costiera amalfitana.

Un mix meno conosciuto in Italia, ma molto popolare in America è sicuramente quello con il bacon. Anche se ci può sembrare strano, negli Stati Uniti questo snack è diffusissimo ed è spesso unito allo sciroppo d’acero. Se vogliamo sorprendere amici e parenti, questa idea potrebbe essere decisamente una scelta originale. Infine, cioccolata e pasta fresca si sposano in alcune ricette della tradizione. I tortelli veneziani oppure quelli cremaschi contengono, infatti, gli amaretti al cacao.