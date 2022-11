Insuperabile la torta ripiena di ricotta, pere e noci con gocce di cioccolato pronta in mezz’ora

Nelle giornate fredde dell’anno, una delle attività più confortevoli è cucinare una buona torta. È un ottimo modo per mettere a frutto il nostro tempo, per stimolare la nostra concentrazione e liberare la creatività.

Questa torta morbida alla ricotta, in particolare, sarà perfetta come dolcetto di fine pasto. Quanti di noi, infatti, non considerano terminato il pranzo o la cena se prima non hanno mangiato un piccolo dolce?

Altrimenti potremo gustarne una fetta anche per colazione, per far partire la giornata nel modo più giusto.

Preparare questa torta, inoltre, sarà molto semplice, e ci porterà via pochissimo tempo. In neanche mezz’ora, riusciremo ad ottenere un dolce soffice, farcito e gustoso, pieno di piccole scaglie di cioccolato.

A questo punto ci è già venuta l’acquolina in bocca, non è vero? Vediamo, quindi, subito come preparare questa straordinaria torta, così buona che ci sembrerà di non averne mai assaggiata una gustosa a tal punto.

Insuperabile la torta ripiena di ricotta, buona anche fredda da inzuppare nel latte o nel tè

In questa ricetta inseriremo anche le noci e le mandorle, le quali influirebbero anche su glicemia e colesterolo.

Ci serviranno i seguenti ingredienti:

500 g di ricotta vaccina;

120 g di gocce di cioccolato, meglio se fondente;

180 g di zucchero semolato bianco;

2 uova;

50 g di noci;

50 g di mandorle;

2 pere piccole e morbide;

Zucchero a velo q.b.

La pera è un frutto molto dolce e pastoso, utilizzatissimo per insaporire, oltre ai dolci, anche primi o secondi piatti. In questa ricetta, invece, servirà a dare freschezza alla torta, una nota quasi croccante rispetto alla ricotta.

Iniziamo, quindi, a trasferire la ricotta e lo zucchero in una ciotola, e ad amalgamare insieme gli ingredienti con una frusta elettrica. Dovremo ottenere un composto morbido, quasi spumoso, e soprattutto omogeneo.

Intanto, in una ciotolina, apriamo le nostre uova, sbattiamole con la forchetta, e poi uniamole al composto precedente. Mischiamo ancora, sempre con la frusta, e amalgamiamo bene il tutto.

Ecco come rendere squisita una torta con pere e cioccolato

A questo punto, dovremo sbucciare una pera, e tagliarla a cubetti. Sgusceremo le noci e le mandorle, e poi le triteremo in pezzi non troppo piccoli. In questo modo avvertiremo una nota croccante ad ogni morso.

Versiamo, quindi, nel composto anche i cubetti di pera, le noci, le mandorle e, infine, le gocce di cioccolato. Mescoliamo ancora bene, utilizzando una spatola ma avendo cura di impastare bene tutti gli ingredienti. Nel frattempo, prendiamo una teglia di 20 cm, e imburriamola con cura. Poi rivestiamola con della carta forno, all’interno della quale verseremo il composto della nostra torta.

Alla fine, distribuiremo altri pezzetti di noci e mandorle sulla torta, e altre gocce di cioccolato, quindi passeremo alla cottura. Per procedere in questo senso, dovremo scaldare il forno statico a 180 °C, e inseriremo qui la nostra torta per circa 30-35 minuti. Il tempo di cottura dipenderà dal forno.

Se, trascorsi questi minuti, la torta dovesse sembrare ancora cruda, potremo cuocerla per altri 10 minuti. Infine, quando sarà fredda, concluderemo il tutto con una bella spolverata di zucchero a velo. Sarà così insuperabile la torta ripiena di ricotta, con gocce di cioccolato e cubetti di pera croccanti, che tutti ne vorranno almeno una fetta.