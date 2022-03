Con gli aumenti delle bollette dell’energia elettrica e del gas registrati negli ultimi mesi, i consumatori sono alla ricerca di un modo per risparmiare sui consumi. Ma la soluzione non è quella di limitare i consumi bensì quella di abbassare i costi. L’idea migliore è sicuramente quella di produrre da soli l’energia di cui si ha bisogno.

Gli impianti fotovoltaici, che fino a qualche anno fa erano destinati solo a chi poteva investire molti soldi, oggi diventano un’esigenza di chi vuole risparmiare. Ma non tutti possono installare i pannelli fotovoltaici sul tetto perchè, magari, abitano in condominio. Non solo fotovoltaico sul tetto, ci sono altre soluzioni ed eventuali scelte che ci permetteranno di risparmiare e di avere il nostro impianto per produrre energia elettrica sul balcone.

Impianto fotovoltaico e pannelli solari: le differenze

Erroneamente siamo portati a chiamare pannelli solari quelli che si impiantano sul tetto della casa per produrre energia. Ma è bene sapere che c’è una grossa differenza tra impianto fotovoltaico e pannelli solari. L’impianto fotovoltaico è quello che serve a produrre energia sfruttando i raggi del sole. I pannelli solari, o pannelli solari termici, invece, sfruttano il calore del sole per produrre acqua calda.

Entrambi gli impianti sono utilissimi per risparmiare sulle bollette, ma in questo articolo ci soffermeremo solo sull’impianto fotovoltaico per produrre energia elettrica.

Non solo fotovoltaico sul tetto, ecco quanto fanno risparmiare sulla bolletta di luce e gas anche i pannelli solari da balcone e non sono richieste queste autorizzazioni o permessi

Per chi non ha la possibilità di installare i pannelli fotovoltaici sul tetto un’ottima soluzione potrebbe essere quella di sfruttare il balcone. Esistono, infatti, dei pannelli che possono essere installati sul balcone e per i quali non servono autorizzazioni da parte del condominio o permessi rilasciati dal Comune. Proprio per questo, oltre ad essere conveniente, questa scelta è anche di facile e veloce realizzazione.

Ma scopriamo come funziona l’impianto fotovoltaico per balcone. Si tratta di un mini impianto che può essere disposto sul balcone e che, ovviamente, non coprirà il fabbisogno giornaliero dell’appartamento per l’intera giornata. Ma, in ogni caso, permetterà di risparmiare sulla bolletta senza dover rinunciare all’utilizzo dei comuni elettrodomestici.

I vantaggi di questo impianto fotovoltaico sono molteplici e nello specifico:

le dimensioni permettono di poterlo utilizzare anche in balconi molto piccoli;

può essere orientato sulla direzione dei raggi del sole man mano che cambia la posizione dell’astro;

non servono autorizzazioni o permessi;

il costo è molto contenuto, si parla di una spesa di circa 2.000 euro per l’installazione, sulla quale è possibile fruire anche della detrazione al 50%;

permette di ridurre i costi in bolletta alimentando gli elettrodomestici o l’illuminazione;

può essere trasportato da un balcone all’altro ma anche da un’abitazione all’altra.

Considerazioni finali

Sicuramente l’impianto fotovoltaico sul balcone non renderà autosufficiente l’appartamento, visto che produce 135-180 Wh. Ma può essere integrato anche con l’installazione di pannelli solari termici per avere, oltre all’energia, anche la produzione di acqua calda. In questo modo si andranno ad abbattere in modo abbastanza efficace i costi dei consumi in bolletta di luce e gas.