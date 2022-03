L’attenzione per la propria bellezza è ciò che accomuna tantissime donne sin dall’infanzia, quando si ammirava la mamma mentre si truccava.

Ogni giorno, giovani e meno giovani vanno alla ricerca delle creme migliori e del trucco più adatto al proprio viso. Ed ecco che inizia la caccia alle tonalità da abbinare al colore degli occhi e dei capelli, ma non solo.

Si cercano i prodotti che possano risaltare i pregi e nascondere i piccoli difetti per sembrare più belle e naturali.

Sappiamo tutti che un elemento fondamentale nel make up quotidiano riguarda gli occhi. Considerati lo specchio dell’anima, dicono molto di noi e della nostra personalità. Catturano l’attenzione dei nostri interlocutori e non osservarli è praticamente impossibile. Ecco perché è uno dei punti su cui si concentra maggiormente l’attenzione quando ci si trucca.

A questo proposito, di recente gli esperti di make up hanno parlato di un trucco per alzare le palpebre cadenti. Sembra proprio che quello delle palpebre sia un problema molto comune, ma non l’unico. Infatti, anche gli occhi piccoli non sono da meno e molte donne non sanno come truccarli. Vediamo quali errori evitare e alcuni consigli da seguire per non rimpicciolirli ulteriormente.

Attenzione a questi insospettabili errori di make up che potrebbero rimpicciolire gli occhi e spegnere lo sguardo

Partiamo dal primo e diffusissimo errore e cioè l’uso della matita nera o marrone. Non importa che sia all’interno o all’esterno dell’occhio, in ogni caso finisce per rendere più piccolo l’occhio.

La stessa cosa vale per l’ombretto scuro, che rischia inoltre di spegnere lo sguardo.

Occhi non molto grandi richiedono colori chiari e brillanti, dal beige alle tonalità fredde, che li ingrandiscono e li illuminano.

Un altro errore da evitare è non usare il mascara. Meglio se allungante o volumizzante, specialmente se si hanno ciglia corte o piatte. Anche il piegaciglia è un ottimo alleato per il make up, ma attenzione ad utilizzarlo correttamente e a passare il mascara in un secondo momento.

Attenzione a questi insospettabili errori e manca ancora un altro dettaglio fondamentale quando si parla di trucco e parrucco: le sopracciglia.

A ciascuno una diversa forma in base al proprio viso, ma anche in base alla grandezza degli occhi. Se non sono molto grandi, è preferibile evitare sopracciglia molto folte o molto sottili. La giusta via di mezzo, accostata a ciglia nere e voluminose, creerebbe l’effetto migliore per ampliare e risaltare lo sguardo.

