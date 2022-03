Saper utilizzare la tecnologia e le comodità che essa ci ha regalato significa anche imparare ad usarla senza sprechi. Il discorso sprechi in particolare potrebbe essere applicato a gas ed energia elettrica presenti in casa, dato che i costi stanno salendo alle stelle negli ultimi tempi. Ecco perché è importante conoscere bene le tariffe dei nostri contratti e utilizzare i nostri elettrodomestici nelle fasce più adatte.

Non è solo una questione di fasce orarie

Nella nostra vita abbiamo agi e comodità che le nostre nonne, e in generale i nostri avi, si sognavano di possedere. Il prezzo da pagare è, nel vero senso della parola, un prezzo da pagare. Le bollette, infatti, sono le tasse che dobbiamo al Governo o al fornitore del servizio per il consumo effettuato e in questo periodo sono davvero salate. Potremmo dunque rinunciare a qualche comodità per far fronte alle nuove spese? Scegliamo bene la risposta e poi agiamo di conseguenza. Ci limitiamo ad evidenziare che alcuni elettrodomestici di uso quotidiano a volte non sono proprio così essenziali come vogliamo credere.

Lavastoviglie, lavatrice, forni a microonde o elettrici e ancora asciugatrice, piastra per capelli e spremiagrumi elettrico e via dicendo non sono tutti così fondamentali per il nostro vivere sereni e senza debiti. Di qualcuno potremmo imparare a fare a meno per abbassare drasticamente i consumi. Ad esempio, qualche volta potremmo lavare i piatti a mano e non in lavastoviglie e tirare fuori dal freezer molte ore prima la carne anziché scongelarla al microonde.

Risparmiare molti soldi in bolletta è possibile se non useremo più questo elettrodomestico per via dell’arrivo della bella stagione

E infine, diciamola proprio tutta, con l’arrivo dei primi tepori e delle giornate più lunghe, potremo fare a meno dell’asciugatrice. Sarà forse più faticoso e impegnativo, ma stendere i panni al sole ha i suoi effetti positivi sia per la nostra salute (qualche piccolo movimento in casa non fa male dopo una giornata alla scrivania) che per i nostri risparmi.

Infatti, risparmiare è possibile soprattutto se pianificheremo con attenzione come e quando usare i nostri elettrodomestici. In particolare, la nostra asciugatrice potrebbe diventare un optional nelle prossime settimane se stenderemo al sole il nostro bucato. I nostri vestiti sventoleranno al sole e al vento di primavera e con la dovuta attenzione ne usciranno anche meno spiegazzati del previsto. Provare per credere. Quindi, risparmiare molti soldi in bolletta è possibile se faremo qualche sacrificio in termini di comodità.