Gli appassionati di Oroscopo stanno già aspettando con ansia le prime proiezioni del 2022. Dopo 2 anni particolarmente negativi per tutti potrebbe essere un aiuto psicologico cercare almeno il favore degli astri. Abbiamo visto assieme non solo guadagni ma attenzione a questi 3 segni che potrebbero perdere tanti soldi entro fine anno. Questo perché non è importante cercare solamente la fortuna, ma anche stare attenti al suo opposto, cioè la sfortuna. E attenzione che la sfiga potrebbe clamorosamente travolgere questi poveri 3 segni zodiacali nei prossimi giorni. Incrociamo le dita e speriamo di non essere in questo tris sfortunato.

Lo Scorpione potrebbe essere immerso nel caos

Secondo l’antica mitologia, dal Caos totale sarebbe nato poi il Mondo. Ci sono segni che vivono tranquillamente la loro vita proprio nel caos, come fanno molti degli Scorpioni. Solitamente però i nati sotto questo segno sono i classici che nel disordine, trovano il loro ordine. Molto imprevedibili, riescono spesso a uscire dalle situazioni difficili, con un tocco di genio e molto pelo sullo stomaco. Attenzione, però che in questi ultimi giorni dell’anno le stelle potrebbero avvolgere gli Scorpioni nel caos della sfiga in qualsiasi campo.

Attenzione che la sfiga potrebbe clamorosamente travolgere questi poveri 3 segni zodiacali nei prossimi giorni

Ariete e Capricorno sono due segni abituati molto spesso ad andare a cercarsela la fortuna. Caparbi, testardi, mai domi, difficilmente accettano che le cose non vadano come le hanno progettate. Spesso nella sfortuna, rimboccandosi le maniche, traggono gli spunti per nuovi successi. Occhio però che in queste ultime settimane del 2021, soprattutto il Capricorno dovrà stare attento alla sfortuna dietro l’angolo. Per cercare di limitare i danni, i nostri Lettori di questo segno, dovranno tenere i piedi ben saldi per terra. Poche scommesse e nessun volo pindarico da qui all’inizio del nuovo anno.

Il re del pessimismo rischia davvero il tracollo

Probabilmente il più pessimista dei segni dello zodiaco è il Cancro. Molti che fanno parte di questo segno sono abituati a vedere il bicchiere mezzo vuoto e non quello pieno. A prevedere difficoltà che magari non ci sono, non prendendosi dei rischi anche nelle situazioni più semplici. E attenzione che le stelle starebbero puntando il dito proprio contro questa mancanza di audacia. Come in una sorta di punizione, la sfiga potrebbe prendersi gioco di questo segno sino alla fine dell’anno. Il rimedio? Un bel cornetto e tanto peperoncino.

