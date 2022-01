Con l’arrivo del nuovo anno potremmo finalmente mettere in atto alcune importanti abitudini. Alcune di queste riguardano i luoghi in cui trascorriamo più tempo, come la casa. Ci sono indubbiamente molti metodi per rendere l’aria della nostra casa più vivibile e serena. Indubbiamente potremmo comprare questa pianta amica del design che spopola e che è facile da curare. Oppure potremmo anche ricordarci che molti oggetti in casa nostra non hanno necessità di una cura costante.

Ma non per questo devono essere completamente abbandonati. Potrebbero sporcarsi, diventare un ricettacolo di batteri, oppure diventare semplicemente meno funzionali e farci perdere dei soldi. Pensiamo ad esempio a quanto un corretto funzionamento dei termosifoni sia importante per risparmiare soldi in bolletta. Dunque, non solo forno e piastrelle, ma per il 2022 ecco 3 consigli per organizzare le pulizie di casa mensili in maniera efficiente e rapida.

Metodo e orari

In primo luogo, dovremmo essere consapevoli delle parti su cui intervenire. Si tratta di attività igieniche che servono a rendere gli interni più salutari e belli. Non si tratta di interventi di quotidiano impatto, ma è fondamentale tenerli a mente. Ovviamente, qualora alcuni di questi interni avessero la fortuna di essere poco esposti ad usura, si potrebbe ridurre la frequenza a pulizie stagionali. Dovremmo però sapere che i vetri, il retro dei mobili, i divani, i pomelli, le tende, i tappeti, i termosifoni e gli elettrodomestici quali forno e frigorifero sono oggetti che per varie ragioni attirano polvere, microbi e sporcizia. Ecco perché bisognerebbe igienizzarli con cadenza mensile.

In secondo luogo, dovremmo sapere che esistono espedienti semplici in grado di rendere più rapido il lavoro. Quando puliamo i termosifoni (sempre rigorosamente freddi) possiamo utilizzare il phon, l’aspirapolvere, oppure semplicemente gli scovolini della pipa per raggiungere i punti più difficili. Nel caso della pulizia delle finestre e delle ragnatele utilizziamo un panno su di un bastone e il relativo detersivo. Nel caso delle tende, sarebbe bene lavarle a turno. Asciugandole ancora umide noteremo un effetto stiraggio naturale che ci farebbe risparmiare tempo e probabilmente denaro.

L’ultimo consiglio è metodico. Queste attività non si possono svolgere tutte in un’unica giornata. Finiremmo per sentirci stressati e annoiati. Potremmo suddividere i compiti in 4 parti, da compiere in un momento della giornata in cui non abbiamo incombenze mentali. Pulire è un’azione poco creativa, non avremo bisogno di tutte le nostre energie psichiche. Con un po’ di musica di sottofondo potrebbe addirittura diventare un’attività rilassante. Appuntiamo allora su un calendario le quattro attività in un giorno a settimana. Potremmo dividerle così, in maniera da riunire nella stessa sessione spazi e generi: zona cucina (forno, frigorifero e piastrelle), pomelli, tappeti e termosifoni, tende e lenzuola, vetri e mobili.

E visto che dal corretto funzionamento dei termosifoni potrebbero derivare degli importanti sconti in bolletta, forse potrebbe interessarci sapere come pulirli in modo semplice ed in poco tempo.