Spendiamo davvero tanti soldi per dei prodotti che usiamo poco e ci concentriamo poco su quelli che usiamo praticamente ogni giorno. Infatti, le pentole e le padelle sono, soprattutto per chi ama cucinare, degli utensili che davvero ci accompagnano nella nostra vita quotidiana, ma non sempre sono pulite come vorremmo.

La pulizia, poi, non si vede solo a livello estetico ma anche a livello sensoriale. Infatti, le padelle e le pentole sporche possono anche emettere dei cattivi odori e rovinare delle ulteriori preparazioni culinarie.

Esistono dei prodotti costosissimi che riescono a pulire per bene tutto, ma possiamo trovare a casa alcuni ingredienti di uso comune che si rivelano estremamente utili. Infatti, avremo pentole e padelle sempre lucide e pulite grazie a questi ingredienti che abbiamo in casa, vediamo quali sono e come usarli.

Rimedi casalinghi

Per eliminare anche lo sporco più ostinato ci servono: Coca Cola, latte, limone, aceto e bicarbonato. Certo, non scoraggiamoci pensando che servano tutti insieme e che dobbiamo creare una miscela usandoli tutti. Vediamo in dettaglio come e cosa usare.

Se abbiamo una pentola molto incrostata, dobbiamo versare dell’acqua bollente che abbiamo unito al bicarbonato. La schiuma che si forma da questa reazione chimica agirà sulle incrostazioni. Queste, si saranno ammorbidite e andranno via con il semplice uso di una classica spugna.

Se non disponiamo di bicarbonato, possiamo sempre usare una soluzione di succo di limone e sale grosso. Lo applichiamo sulle incrostazioni e lo lasciamo applicare ma in questo modo avremo bisogno di più tempo per eliminarle. Avremo bisogno di una paglietta per eliminare bene tutto.

Pentole e padelle sempre lucide e pulite grazie a questi ingredienti che abbiamo in casa

Altrimenti, possiamo sempre usare i benefici sgrassanti della Coca Cola. Basterà infatti far scaldare della coca cola nella pentola o padella incrostata e a poco a poco rimuovere lo sporco.

Infine, se abbiamo le pentole in alluminio possiamo usare latte e limone. Passiamo il latte con una spugna e poi mettiamo qualche goccia di limone sulle incrostazioni. Andrà tutto via con l’acqua.

Approfondimento

Chi ama o cucina la pizza a casa deve assolutamente sapere questa importantissima cosa.