Ogni tanto cedere alla dolcezza anche a tavola fa bene al palato e all’umore. Per farsi una coccola o deliziare gli ospiti, questi morbidi dolcetti pronti in pochi minuti con soli 2 ingredienti sono l’ideale.

Ma una cosa a cui non si può rinunciare sono i dolci al cucchiaio, stupendi alla vista e da assaporare con calma. Un esempio fra tutti questo dessert cremoso allo yogurt e miele pronto in meno di 30 minuti.

Gli ingredienti per il dessert monoporzione

Prima di preparare il dessert allo yogurt, è importante scegliere gli ingredienti con cura. La buona riuscita dei piatti, infatti, dipende anche dalla qualità dei prodotti usati. E così vale anche per i dolci.

Come yogurt, ad esempio, si può scegliere questo tra i più genuini e corposi in commercio, prodotto con latte nobile. Ma ce ne sono molti di alta qualità anche al supermercato, basta leggere con attenzione l’etichetta e provarli.

Vediamo ora quali sono gli ingredienti che servono per preparare questo squisito dessert che incanterà tutti. Gli ingredienti necessari per 4 persone sono:

400 grammi di yogurt bianco;

60 millilitri di panna fresca;

150 grammi di formaggio spalmabile;

zenzero fresco quanto basta;

200 grammi di mirtilli;

1 cucchiaio di succo di limone;

4 cucchiai di miele d’acacia.

Se possibile, optare per ingredienti freschi e di produzione locale. In questo modo si manterrà alta la qualità del dolce, il sapore sarà genuino e intenso, ma si farà anche una scelta sostenibile.

Veniamo ora al procedimento per preparare questo dolce al cucchiaio.

Come fare un dolce allo yogurt cremoso senza cottura da gustare al cucchiaio e che si scioglie in bocca

Per preparare il dolce allo yogurt, prima di tutto pelare e grattugiare lo zenzero fresco. Poi, mettere in una terrina lo yogurt, la panna, il formaggio fresco e lo zenzero. Mischiare il composto con l’aiuto di una frusta finché non sarà omogeneo e lasciarlo coperto in frigorifero per 2 ore.

Lavare e asciugare i mirtilli e tenerne da parte una piccola quantità per decorare il dessert. Versare gli altri in un mixer e frullarli con il succo di limone. Anche in questo caso, continuare finché il composto non sarà omogeneo.

Poi, prendere dei vasetti da dessert monoporzione e creare una base di miele. Versare quindi la crema di yogurt e i mirtilli frullati. Decorare con i mirtilli tenuti da parte e servire.

Ecco come fare un dolce allo yogurt cremoso senza cottura da gustare al cucchiaio e che si scioglie in bocca.

