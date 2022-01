A tutti fa piacere trascorrere del tempo in un ambiente colorato, confortevole e profumato. Una pianta rappresenta decisamente un dettaglio in grado di fare davvero la differenza. Pensiamo ad esempio al salotto di casa nostra, oppure al tavolo in cui passiamo molte ore a studiare o a scrivere al computer. Sarà per questi motivi che esistono tendenze anche nel mondo del giardinaggio.

Inoltre, negli ultimi due anni ci siamo oramai abituati a riconsiderare gli spazi domestici come una vera e propria appendice della nostra personalità. E talvolta come un vero e proprio sollievo. Questa pianta da interno spopola anche senza pollice verde tra amanti del design e basterebbe questo piccolo trucco per la sua cura. Ecco dunque di cosa si tratta e le indicazioni su come mantenerla. È veramente semplice da curare, e tutti potremmo averne in salotto una.

Sobria e con le foglioline a forma di cuore

Il Ficus triangularis, parente meno noto del Benjamin Ficus e del Ficus Pumila, è anche conosciuto come “Sweetheart”, per le foglioline triangolari che ricordano la forma del cuore. È una pianta perfetta per gli interni e sembrerebbe essere molto amata da fiorai e influencer. In casa riuscirà a fare la propria figura, attirando lo sguardo e l’attenzione, rivoluzionando un angolo altrimenti spoglio. A ben vedere, infatti, questa pianta ha delle caratteristiche estremamente desiderabili. Di alcune di queste e dell’origine abbiamo parlato in passato.

Ma è incredibile quanto sia facile mantenerla all’interno di un luogo chiuso praticamente senza sforzi. Ha bisogno di spazi luminosi, ma non di contatto diretto con la luce. Questo sarebbe perfetto dunque per molti appartamenti. Allo stesso modo sarebbe molto sensibile ai colpi di freddo, evenienza questa piuttosto improbabile in un luogo chiuso. L’unica premura riguarda la quantità di acqua con cui nutrirla, per la quale questo trucco sarebbe fenomenale.

È necessaria attenzione per l’irrigazione di questa pianta. Prima di annaffiarla bisogna osservare se il terreno è ben asciutto. Di solito ci vogliono anche più di due o tre settimane per raggiungere questo livello. Per verificare se sia o meno asciutto, basta mettere il nostro dito indice all’interno del terreno per farlo. C’è anche un trucco che potrebbe essere usato per vedere se la pianta ha necessità di acqua oppure ne riceve troppa.

Se le foglie della pianta iniziano a ingiallire, questa è un’indicazione che la pianta non sta ricevendo abbastanza acqua. Se invece le foglie verdi iniziano a cadere dalla pianta e le nuove foglie sono nere, questo significherebbe che la nostra pianta sta ricevendo più acqua del necessario. Questa pianta andrebbe annaffiata lentamente, fermandosi non appena l’acqua inizia a defluire dal foro inferiore del vaso.

In sintesi, sembrerebbe essere un perfetto compromesso tra facilità di mantenimento, estetica e romanticismo. Ci cattureranno la sua forma sinuosa ed elegante e le foglioline variopinte a forma di cuore con una tipica consistenza cuoiosa. Peraltro impazzano su Instagram account contenenti consigli ed esempi pratici del mondo green. Per chi volesse carpire consigli e segreti preziosi, ecco alcuni account da seguire assolutamente.