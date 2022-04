Quando si è in alcune fasi delicate della vita è fondamentale seguire le indicazioni mediche degli esperti. Per esempio, quando siamo incinte è importantissimo astenersi dall’alcol e dal fumo, per evitare problemi al nascituro. Stessa cosa vale quando si assumono terapie mediche o si soffre di sovrappeso.

L’alcol, poi, è una sostanza che può dare grandi gioie ma anche può causare problemi gravi come la sua dipendenza. Come sempre l’importante è non esagerare, ma assumerlo responsabilmente.

Oggi vogliamo parlare di una bevanda che sta avendo grandissimo successo sul mercato e che si pensa possa stravolgere i consumi. Infatti, non solo è perfetta per le donne incinte, ma anche per chi vuole restare in forma.

Un biondo nettare dalla storia millenaria

Si hanno testimonianze della fermentazione dei cereali per ricavarne birra sin da tempi antichissimi.

La birra, però, è una bevanda alcolica e per questo andrebbe assunta in dosi ridotte. Per venire incontro alle esigenze di un mercato sempre più complesso, le aziende di produzione di birra hanno lanciato in massa un prodotto innovativo che sta riscontrando grande successo.

Stiamo parlando delle birre a zero alcol, che, appunto, non contengono alcol e sono perfette per divertirsi senza rischi per la salute.

A dirla tutta, questi prodotti esistevano già da qualche anno, ma si sta verificando un rilancio massivo giustificato da vari fattori. Innanzitutto, dall’espansione dei mercati nei Paesi musulmani, poi dalle esigenze salutiste di consumatori sempre più attenti.

Non solo è perfetta per le donne incinte, ma anche per chi vuole restare in forma senza rinunce questa birra alla moda

Ora che i marchi principali si sono lanciati in questa campagna pubblicitaria non abbiamo che l’imbarazzo della scelta. Ci sono birre lager o scure, ipa o bianche. Chi le ha provate assicura che il gusto è lo stesso, ma l’effetto sicuramente molto diverso.

In molti storcono il naso e preferiscono la classica birra leggermente alcolica, eppure il successo della birra zero alcol sta dilagando.

Non solo è perfetta per chi è incinta o non può assumere alcolici per motivi di salute, ma anche per chi vuole restare in forma. La birra senza alcol, infatti, è meno calorica e può essere una valida alternativa se siamo a dieta.

Approfondimento

