Quando siamo cuoche esperte amiamo anche preparare dolci e dessert per stupire invitati e familiari. Esistono migliaia di ricette, che prevedono l’uso dei più svariati ingredienti, ma oggi vogliamo parlare dei prodotti da forno e dei dolci al cucchiaio.

Se prepariamo sempre le solite ricette e vogliamo dare un gusto più personale, questo è l’articolo che fa per noi. Oggi vedremo, infatti, in che modo un semplicissimo ingrediente che non ha nulla a che vedere con i dolci può dare un gusto incredibile.

Basta solo questo ingrediente, infatti, per avere dolci più buoni e per far girare la testa ai commensali. Scopriamo insieme di che si tratta.

La bellezza di un goccio di alcol

Le ricette tradizionali dei dolci italiani spesso prevedono un goccio di liquore o vino. Basti pensare allo zabaione o al tiramisù, ma anche alla zuppa inglese e a molti altri dessert.

Oggi vogliamo proporre di usare un prodotto davvero molto particolare, amatissimo per il suo gusto unico. Stiamo parlando della birra scura di tipo stout. Questa birra non è solo perfetta per la degustazione e per accompagnare i cibi ma può essere un ingrediente dei nostri piatti dolci.

Basta solo questo ingrediente per avere dolci più buoni e gustosi, dai ai biscotti ai budini e al tiramisù

La birra stout è caratterizzata per un sapore amarognolo e tostato, con note che spaziano dalla frutta secca alle noci. Grazie al suo ampissimo spettro di note profumate possiamo usarla per preparare dolci e dessert ancora più gustosi.

Possiamo mettere un goccio di questa birra nella bagna del tiramisù, per una sensazione amarognola ancora più densa. Ancora, poi, possiamo aggiungerla all’impasto dei dolci da forno: con il calore l’alcol evaporerà ma la birra lascerà il suo gusto tostato.

Se invece prepariamo dei dolci al cucchiaio al cioccolato, la birra scura è perfetta per creare una crema densa e gustosa. Non dovremo fare altro che mescolare la birra al cioccolato fuso e a una noce di burro e mescolare con una frusta elettrica. Il risultato sarà una densa crema dalle mille sfumature che aggiungerà un tocco unico ai nostri dessert.

