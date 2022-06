Per molti di noi incombe l’ormai ben nota prova costume. Molti l’hanno già superata, andando al mare o al lago a prendere il sole in queste calde giornate di maggio e giugno. A tanti altri invece non è importato un fico secco mostrare qualche chiletto in più distribuito in tutto il corpo. Al motto di “melius abundare quam deficere”, tanti italiani non si sono sacrificati sull’altare della dieta e dello sforzo fisico. Se però siamo tra coloro che ci tengono particolarmente alla linea e magari stiamo seguendo il piano di dimagrimento e rassodamento muscolare, ci sono delle cose da ricordare. Infatti, tavola, dieta e sport sarebbero sicuramente alleati del miglioramento fisico, ma non dovremmo dimenticarci dei piccoli particolari che invece alle volte ci sfuggono. Particolari semplici ma efficaci, che fanno parte della quotidianità degli atleti e potrebbero fare la differenza anche da noi.

Tenere un diario e misurarsi quotidianamente

Non solo dieta ed esercizio fisico per eliminare la pancetta. L’aspetto psicologico durante un periodo di restrizioni alimentari e sforzi sportivi è fondamentale. Il primo pericolo, molto comune, è quello di abbandonare quasi subito. Soprattutto se sbagliamo l’intensità dello sforzo e anziché programmare un piano a lungo termine, dopo un paio di giorni ci siamo già stufati. Proprio per evitare questi pericoli, dovremmo organizzarci con:

un diario o un’agenda su cui giornalmente segnare le grammature degli alimenti e i cibi che assumiamo, possibilmente con l’aiuto di un esperto del settore;

la pesatura quotidiana o, almeno 3/4 volte a settimana e rigorosamente di primo mattino.

Una meticolosa organizzazione e i significativi progressi che facciamo sono alla base del successo e della continuazione del nostro impegno.

Non solo dieta ed esercizio fisico per cercare di eliminare pancetta e maniglie dell’amore ma anche questi 3 trucchetti dal Mondo dello sport

C’è ben poco da stare qua a cercare alternative efficaci allo sforzo sportivo se abbiamo intenzione di calare e dire addio alle maniglie dell’amore. Possiamo e dobbiamo rinunciare ai grassi e ai fritti, al cibo spazzatura e alle bibite gasate, ma il nostro organismo ha bisogno anche dello sport. Uno degli scogli abbastanza comuni è proprio quello di annoiarsi. Soprattutto se non facciamo uno sport legato al risultato e inserito in un contesto di squadra. L’esempio più comune è quello della corsa: molti iniziano, per poi stufarsi, andando a correre da soli. Ecco perché jogging o bicicletta in compagnia possono essere sia uno stimolo positivo per non mollare che una preziosa gara di miglioramenti tra noi e il nostro partner sportivo. Dunque per cercare di eliminare i grassi di troppo anche l’organizzazione e la psicologia hanno la loro importanza.

