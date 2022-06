Le Borse europee iniziano la settimana col piede giusto. Le Piazze azionarie del Vecchio Continente, orfane di Wall Street chiusa per festività, hanno terminato la seduta di lunedì con buoni rialzi. Una notizia ha rasserenato i mercati obbligazionari e riportato gli acquisti in Borsa, in particolare su un gruppo di azioni, da monitorare con attenzione.

Tutta la seduta di ieri è ruotate intorno alla BCE e ai tassi di interesse. Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, ieri in audizione al Parlamento europeo ha dato due notizie fondamentali per gli operatori. La prima notizia riguarda la conferma dello scudo anti spread. La Lagarde ha confermato che la BCE è pronta ad intervenire in difesa dell’euro. Inoltre la Lagarde ha confermato un rialzo dei tassi dello 0,25% a luglio e uno uguale a settembre.

2 notizie potrebbero continuare a spingere le Borse e oggi a Piazza Affari attenzione a questi 2 livelli di prezzo

Questa due dichiarazioni sono importanti e destinate a pesare sull’andamento delle Borse di oggi e delle prossime sedute della settimana. In particolare la prima, sullo scudo anti spread, riporta alla mente quanto disse Mario Draghi nel 2012. Allora Draghi era presidente della BCE e nel luglio di 10 anni fa, fece il discorso in cui pronunciò la frase: whatever it takes. Quella frase cambiò la storia dell’euro. Tornano alla mente anche le frasi di esordio di Christine Lagarde quando fu nominata presidente al posto di Mario Draghi. La Lagarde dichiarò candidamente che non era il compito della BCE difendere gli spread.

Ieri il presidente della BCE ha detto esattamente l’opposto. Questo è il motivo che ha fatto schizzare in alto un gruppo di titoli in particolare a Piazza Affari. Le dichiarazioni del presidente della BCE hanno favorito anche la chiusura positiva delle principali Borse europee, con rialzi tra lo 0,5% e l’1,5%.

Queste 2 notizie potrebbero continuare a spingere le Borse, in particolare quella di Milano. Piazza Affari ieri ha chiuso con un rialzo dello 0,9%. Il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha terminato a 21.994 punti. Nel pomeriggio i prezzi hanno tentato di superare la soglia psicologica dei 22.000 punti senza riuscire. Molto probabilmente il nuovo tentativo avverrà nella seduta di oggi.

I prezzi dell’indice maggiore di Piazza Affari se riusciranno a superare quota 22.000 punti potranno spingersi fino in zona 22.500 punti. Al ribasso gli operatori devono monitorare con molta attenzione la soglia di 21.700 punti. Anche ieri il supporto ha retto, ma una sua violazione potrebbe far precipitare velocemente i prezzi del Ftse Mib in area 21.000 punti.

Attenzione al possibili rally dei prezzi delle banche

Tra i titoli attenzione ai bancari, che ieri hanno messo le ali. Nella prima seduta della settimana tra le blue chip nei primi 4 posti per performance c’erano 4 banche con rialzi anche oltre il 4%. L’attivazione dello scudo anti spread potrebbe continuare a far salire i prezzi di questi titoli anche nelle prossime sedute.

