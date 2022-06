C’è chi fa collezione di modellini in scala di automobili d’epoca, chi di tartarughe in porcellana e chi di dischi in vinile. Ci sono collezioni particolari che accomunano molte donne, parliamo di scarpe e borse. Ne abbiamo di tanti tipi per ogni occasione. Appena si vede un modello di tendenza si corre spesso a comprarlo oppure si aspettano con impazienza i saldi. Altre volte ci divertiamo a creare col fai da te qualcosa di originale risparmiando un po’ di soldi.

Per un uso quotidiano possiamo riutilizzare qualcosa che abbiamo messo da parte. Ad esempio, vediamo come fare una borsa per il mare con poche cose a costo quasi zero.

Un’idea carina di riuso

Prendiamo un pareo oppure un grande foulard che non usiamo da tempo. Avremo bisogno anche di 2 manici con anelli ricavati da una vecchia borsa e di 4 anelli di quelli per il portachiavi.

Inserire ognuno di essi alla base di ogni manico, accanto a quello già presente. Piegare il pareo a metà.

Inserire adesso un lembo del pareo dentro i due anelli e fare uscire circa 30 cm di stoffa. Riprendere il lembo, piegarlo e infilarlo solo nell’anello di sotto, tirando un po’. Fare lo stesso con tutti gli altri angoli del pareo e con l’altro manico. Abbiamo così ottenuto una capiente borsa per il mare dal doppio uso.

Come fare una borsa per il mare con il fai da te riciclando un pareo e altri oggetti

A volte preferiamo indossare un capo di tendenza e trascuriamo delle magliette prese l’anno precedente. Prendiamone una e pieghiamola in due per il lungo. Ora seguiamo la linea della cucitura delle maniche e tagliamole. La stessa cosa facciamo con la scollatura. Avremo cura di tagliare con le forbici in obliquo sotto la curva dello scollo.

Adesso apriamo la maglietta, in modo da averla distesa su un piano davanti a noi. Applichiamo un nastrocarta a 10/15 cm dal bordo inferiore e tagliamo tante striscioline di stoffa, come per fare delle frange. Togliamo il nastrocarta e cominciamo ad annodare a due a due i rettangolini, magari due volte per rafforzare il fondo. Ecco ottenuta un’altra borsettina.

Infine, anche un tappetino da cucina potrebbe servirci. Prendiamone uno di circa 55 per 85 cm. Avremo bisogno anche di due pezzi di corda di circa 80 cm e dei rettangolini di stoffa. Applichiamo i manici con della colla alla stessa distanza su un lato e sull’altro del tappeto piegato in due. Cuciamo sopra i ritagli di stoffa per renderli saldi. Ora risvoltiamo il tappeto e pieghiamolo a metà. Cuciamo i lati, rigiriamo e la nostra borsa da mare è pronta.

