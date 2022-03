Con l’arrivo del caldo e della bella stagione l’esigenza di dimagrire e di tornare in forma si fa più pressante. Ci attende la temutissima prova costume che non ammette rotolini antiestetici e pance prominenti. Dimagrire, checché se ne dica, è una grande fatica e ci costa tanti sacrifici. Sono pochi i fortunati che possono mangiare di tutto senza mettere su un etto e mantenendo una forma invidiabile. Per fortuna, per potenziare l’effetto delle diete ci sono prodotti che possono aiutarci a perdere peso stimolando il metabolismo. Quindi non solo dieta e addominali, ma anche preziosi rimedi naturali.

Una bevanda che ha una lunga storia

A questa categoria appartiene una bevanda non molto conosciuta, il tè bianco. Rispetto alle varietà più note di tè, difficilmente lo troviamo in vendita nei negozi della grande distribuzione, ma si può acquistare online o nei negozi specializzati. È una varietà antica e molto pregiata proveniente dalla Cina e da altri Paesi asiatici e chiamata tè dell’imperatore perché era un tributo che i cinesi dovevano pagare al loro sovrano. Si chiama tè bianco perché si ottiene dai germogli della pianta che hanno un colore bianco argenteo.

Il tè bianco è ricco di sostanze antiossidanti che rallentano l’invecchiamento fisico e mentale. In particolare contrasterebbe il declino cognitivo e agirebbe sul cervello mantenendolo attivo. È un energizzante naturale e riduce l’affaticamento migliorando la memoria e favorendo la concentrazione. Per questo può essere utile a quanti affrontano attività mentali impegnative.

Non solo dieta e addominali, ma pancia piatta e fisico perfetto con questa bevanda che stimola il metabolismo e aiuta a dimagrire

Il tè bianco avrebbe il potere di stimolare il metabolismo e di favorire la perdita di peso. È preferibile berlo durante i pasti perché favorisce la digestione. Si gusta tiepido e si prepara lasciandolo in infusione a una temperatura che può variare dai 70 ai 90 gradi. La differenza di temperatura richiesta dipende dal tipo di tè e si può controllare nelle indicazioni allegate alla confezione. Se non abbiamo un termometro la temperatura giusta è quando l’acqua comincia a sobbollire. Si lascia in infusione per 5 minuti al massimo.

Il tè bianco ha un sapore particolarmente delicato e va gustato senza l’aggiunta di latte o dolcificanti. È importante sapere che contiene caffeina e va assunto con moderazione soprattutto nelle ore serali. Ovviamente non basta bere tè bianco per dimagrire, ma potrebbe essere un valido aiuto se associato a dieta e a movimento. Anche se è un prodotto assolutamente naturale, prima di assumerlo è preferibile consultare il proprio medico per accertarsi che non ci siano controindicazioni.

Lettura consigliata

L’acqua è oro blu, ma anche questi cibi e queste bevande ci permettono di idratarci e di assumere 2 litri di liquidi al giorno