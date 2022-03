Siamo fatti per il 65% di acqua. Questa bevanda, la più semplice che esista, è di vitale importanza per la nostra salute fisica e mentale. È chiamata non a caso oro blu ed è essenziale per l’uomo e per l’ambiente. Per stare bene dobbiamo berne tanta, come ci raccomandano gli esperti. L’EFSA, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, ha stabilito delle quantità indicative di riferimento: gli adulti di sesso femminile dovrebbero bere 2 litri di acqua al giorno e gli adulti di sesso maschile 2,5 litri.

L’abitudine genera lo stimolo

Esiste un‘app che ci permette di stabilire in maniera precisa la giusta quantità di acqua per noi, in base a peso, altezza, sesso e stile di vita. E ci ricorda di bere durante il giorno quando lo dimentichiamo. L’acqua è oro blu, ma alcune volte facciamo veramente fatica a berne tutta la quantità che dovremmo. Può dipendere da una semplice questione organizzativa oppure dal fatto che l’acqua non ci piace o non avvertiamo lo stimolo della sete.

Nel primo caso si può iniziare con un bicchiere di acqua la mattina appena svegli, magari aggiungendo qualche goccia di limone, per poi distribuire il resto durante la giornata a orari precisi per non dimenticare di farlo. Portare in borsa una bottiglietta o metterla in vista su un mobile di casa è un buon sistema per ricordarsi di bere un sorso ogni tanto. Se all’inizio facciamo un po’ di fatica, nel tempo sarà il nostro corpo a segnalarci, con lo stimolo della sete, che è arrivato il momento di bere.

L’acqua è oro blu, ma anche questi cibi e queste bevande ci permettono di idratarci e di assumere 2 litri di liquidi al giorno

E se l’acqua non ci piace? Per alcuni può essere davvero difficile bere 2 litri al giorno di una bevanda assolutamente priva di sapore. La prima alternativa da prendere in considerazione è quella di aromatizzare l’acqua magari con qualche goccia di succo di limone o di arancia. Oppure di bere attraverso il cibo. Ci sono degli alimenti ricchi di acqua che possono aiutarci a fornire al nostro corpo la giusta idratazione. Lattuga e ravanelli, cicoria e zucca gialla, cardi, radicchio o zucchine, tanto per citare delle verdure di stagione, sono alimenti costituiti da un’alta percentuale di acqua.

Consumati anche sotto forma di estratti possono aiutarci a introdurre il giusto apporto di liquidi. Anche un’acqua leggermente frizzante, un’effervescente naturale, sicuramente più gradevole dell’acqua liscia, può sostituirla in parte. Con l’unico inconveniente di causare gonfiore addominale. E infine tisane aromatizzate non zuccherate o camomilla possono essere dei buoni sostituti di tanto in tanto.

